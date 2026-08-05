Украинских мужчин могут оставить без защиты в ЕС: новые правила уже действуют

Европейский союз / © Associated Press

Реклама

В Европейском Союзе вступили в силу новые условия предоставления временной защиты украинцам. Они касаются новых заявителей, имеющих военные обязанности по законодательству Украины.

Решение Совета ЕС было опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза.

Реклама

Документ также предусматривает продление временной защиты для украинцев еще на один год – до 4 марта 2028 года.

Реклама

Отныне во временной защите могут отказать людям, которые не выполняют предусмотренные украинским законодательством военные обязанности и поэтому не имеют разрешения украинской власти на выезд из страны.

Для получения статуса государства-члены ЕС могут потребовать документы или другие доказательства, подтверждающие законность выезда из Украины и соблюдение воинских обязанностей. Совет ЕС приводил в качестве примера отметку о законном пересечении границы в паспорте или бумажный или электронный документ об освобождении от соответствующих обязанностей.

Новые требования будут применяться только к людям, которые будут обращаться за временной защитой после вступления решения в силу. Украинцев, уже имеющих этот статус в странах ЕС и непрерывно им пользующихся, изменения не будут касаться.

В Совете ЕС объяснили нововведение необходимостью одновременно поддерживать вынужденных переселенцев и учитывать оборонные нужды Украины. При этом продление временной защиты до 4 марта 2028 начнет применяться с 5 марта 2027-го.

Реклама

Правила для украинских беженцев за рубежом — последние новости

В США украинцы со статусом временной защиты TPS могли потерять право на работу 22 июля из-за новых законодательных инициатив. Однако суд в штате Массачусетс временно приостановил действие этого решения до ожидаемого окончательного вердикта 5 августа.

Сама программа TPS для украинцев действует до 19 октября. Решения о ее возможном продлении должны быть приняты до середины августа.

Между тем, в швейцарском кантоне Цюрих предложили изменить правила социальной поддержки украинцев со статусом S. Их хотят оставить на специальной системе выплат вместо перевода на стандартную социальную помощь даже после пяти лет проживания в стране.

Новости партнеров