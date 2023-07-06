Украинских пилотов будут обучать управлять самолетами F-16 в Румынии: решение принято

Центр подготовки летчиков в соседней стране будет открыт для украинцев.

В четверг, 6 июля, Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) принял проект создания в стране центра подготовки летчиков для управления истребителями F-16.

Об этом сообщает румынское издание Digi24 со ссылкой на сообщение администрации президента страны.

"Здесь будут проходить подготовку румынские пилоты, управляющие самолетами F-16, а впоследствии учреждение будет открыто для участия пилотов из стран-союзников и партнеров по НАТО, включая Украину", – говорится в сообщении.

В издании напомнили, что Военно-воздушные силы Румынии имеют парк из 17 подержанных самолетов F-16, приобретенных в Португалии, и покупают еще 32 самолета в Норвегии.

Недавно Бухарест одобрил план закупки более совершенных самолетов F-35.

Румыния играет ключевую роль в миссии НАТО по контролю за воздухом – международной оперативной группе, занимающейся постоянным патрулированием европейского неба для быстрого реагирования на нарушение воздушного пространства.

Напомним, график обучения украинских пилотов на истребителях F-16, которые уже должны были начаться, немного сдвигается.

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