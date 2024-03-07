Украинских военных будут обучать в ЕС: стало известно, сколько бойцов пройдут подготовку и когда вернутся

Евросоюз и его государства-члены подчеркнули, что Россия должна немедленно прекратить войну против Украины и "полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

К концу лета 2024 года подготовку на территории стран-членов Евросоюза пройдут 60 тысяч украинских военнослужащих в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, озвученном во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене, пишет "Укринформ".

Такое сотрудничество является величайшей военной миссией в истории Европейского Союза.

"До конца лета этого года 60 тысяч украинских военных пройдут подготовку на территории стран-членов ЕС", – говорится в заявлении.

Также было сообщено, что по состоянию на сегодняшний день ЕС и государства-члены мобилизовали для Украины более 28 млрд евро военной помощи как летальной, так и нелетальной.

В заявлении также содержится заверение, что ЕС и государства-члены будут "продолжать удовлетворять неотложные военные и оборонные нужды Украины, включая поставки срочно необходимых боеприпасов и ракет".

"Наша преданность Украине остается непоколебимой. ЕС и его государства-члены едины и устойчивы в своей решительной поддержке, будь то политическая, финансовая, экономическая, гуманитарная, военная или дипломатическая поддержка", — отмечается в заявлении.

Отметим, что в Миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM) не входят Венгрия, Австрия, Хорватия, но их инструкторы также принимают участие в подготовке.

Между тем, в Пентагоне предположили, что будет происходить в случае заморозки войны в Украине. В частности, там сообщили, что в оккупации украинцы столкнулись с репрессиями, задержаниями, пытками и исчезновениями".

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