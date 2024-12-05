Украинским беженцам нужно помочь найти работу или вернуться на родину — Шольц

Он заявил, что в Германии многие беженцы находятся долгое время и не пытаются искать работу.

Украинских беженцев в Германии нужно убеждать искать работу или помочь им вернуться обратно в Украину.

Об этом заявил канцлер Германия Олаф Шольц, передает ntv.

"Слишком многие из них находятся здесь, так сказать, уже очень долго, и им следует начать работать уже сейчас", — сказал Шольц.

Он заявил, что Германия должна обеспечить, чтобы больше беженцев из Украины нашли работу после изучения языка. Шольц сказал, что обсудил данный вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он (Зеленский — ред.) только что сказал мне, что хочет совместно создать украинское ведомство в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев либо в возвращении, либо в поиске работы в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении", — добавил канцлер. .

Напомним, ранее сообщалось, что украинским беженцам в Словакии уменьшили помощь.

Кроме того, мы ранее информировали, что все больше украинских беженцев хотят остаться в Германии.

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