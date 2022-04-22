Украинским беженцам в Швейцарии запретили выбирать место жительства

Беглецов от войны швейцарские власти будут расселять в стране в соответствии с принципом пропорциональности.

В Швейцарии изменили систему размещения беженцев из Украины. Теперь они не смогут самостоятельно выбирать место жительства, а будут вынуждены следовать указаниям властей.

Об этом сообщает издание swissinfo со ссылкой на государственный секретариат по миграции.

Раньше украинские беженцы имели возможность поселяться там, где пожелают. При этом они выбирали самые популярные и развитые регионы.

Трудности с распределением большого количества беженцев испытывают прежде всего Цюрих, Базель и Берн, а также кантон Тычино.

Теперь беженцы и швейцарские семьи, которые их принимают, не смогут самостоятельно принимать решения о расселении лиц, ищущих защиты от войны. Зарегистрированных украинских беженцев будут расселять в стране с учетом возможностей регионов (кантонов) на основе принципа пропорциональности.

В то же время, украинские семьи и группы беженцев смогут оставаться вместе. Если кто-нибудь из беженцев захочет сменить кантон, то согласие на это должно дать кантональная власть.

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С начала войны в Швейцарии было зарегистрировано около 37 000 беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домохозяйствах при поддержке неправительственных организаций и отдельных граждан.

Все украинские беженцы, за исключением нескольких человек, уже приобрели особый миграционный статус (вид на жительство категории S), который позволяет им искать работу и записываться на языковые курсы.

Напомним, правительство Швейцарии приняло дополнительные санкции против Москвы, соответствующие четвертому пакету ограничений ЕС. Однако Федеральный совет решил не прекращать вещание российских пропагандистов Sputnik и Russia Today.

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