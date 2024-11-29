Украинским беженцам в Словакии уменьшили помощь: что известно

Изменения в размере помощи не будут касаться только уязвимых социальных групп.

В Словакии были приняты поправки к иммиграционным законам, которые уменьшают государственную поддержку для украинских беженцев с 1 марта 2025 года.

Об этом сообщает издание Spectator.

Изменениями в законодательстве ограничен срок пребывания в пунктах временного размещения беженцев до 60 дней (вместо нынешних 120 дней). Кроме того, помощь на проживание будет предоставляться только в течение первых 60 дней после приезда.

Эти изменения не будут касаться только уязвимых социальных групп — пенсионеров старше 65 лет, детей до пяти лет и их опекунов.

Заместитель министра внутренних дел Петер Крауспе объяснил нововведение тем, что большинство украинских беженцев находят работу и жилье в течение двух месяцев после прибытия, а эти изменения позволят сэкономить до 2 млн. евро.

В то же время депутаты от оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" критикуют это решение, отмечая, что изменения были внесены без консультаций с неправительственными организациями, которые помогают беженцам.

Напомним, ранее власти департамента Мерт и Мозель на востоке Франции приказали украинским беженцам покинуть предоставленное государственное жилье.

Читайте также: