Украинским беженкам хотят дать выплаты на детей и декретные в одной из стран ЕС: детали

Флаг Чехии

Реклама

В Чехии на фоне рекордного падения рождаемости обсуждается возможность расширить доступ украинских женщин с временной защитой к государственной родительской помощи. Речь идет о выплате по уходу за ребенком до трех лет, которую сейчас эта категория беженцев не получает.

Об этом сообщает Seznam Zprávy.

В Чехии предлагают предоставить украинкам право на так называемую родительскую помощь — государственную выплату одному из родителей, который ухаживает за ребенком до трехлетнего возраста. В настоящее время люди со статусом временной защиты не имеют доступа к этой программе.

Реклама

Размер такой помощи составляет 350 тысяч чешских крон, или более 14 тысяч евро.

Часть чешских демографов и социологов считает, что расширение выплат на украинок могло бы отчасти повлиять на демографическую ситуацию в стране. По их словам, в Чехии находится много украинок в репродуктивном возрасте, однако из-за нестабильного статуса и неуверенности в будущем они реже решаются рожать детей.

"У нас много женщин из Украины в самом активном репродуктивном возрасте. Было бы хорошо их мотивировать этими выплатами", - отметил аналитик Демографического информационного центра.

Социолог Даниэль Прокоп также заявил, что для украинских беженок в Чехии важным шагом могла бы стать возможность пользоваться декретным отпуском.

Реклама

"Больше всего помогло бы, если бы беженцы из Украины имели декретный отпуск", - сказал он.

По данным МВД Чехии, в стране только со статусом временной защиты проживают 155 815 украинок от 18 до 65 лет. До полномасштабной войны России против Украины в Чехии проживало около 85 тысяч украинских женщин и девушек всех возрастов.

В то же время в Чешском статистическом управлении отмечают, что рождаемость среди иностранцев в среднем ниже, чем среди чешских женщин. Особенно это касается украинок, которых среди иностранных граждан в Чехии больше всего.

Представители украинской общины объясняют это, прежде всего, нестабильностью. Украинцы в Чехии вынуждены ежегодно продолжать временную защиту и не всегда уверены, что смогут оставаться в стране на долгий срок.

Реклама

В то же время, официального законопроекта о предоставлении украинкам доступа к родительской помощи пока не подавали. Тема уже звучала в политических дискуссиях в преддверии выборов в Чехии.

Правила для украинских беженцев в ЕС меняются

На фоне дискуссий в Чехии другие страны Евросоюза пересматривают правила для украинцев с временной защитой.

В частности, в Польше от 27 апреля изменился порядок предоставления документов для легализации проживания и работы иностранцев. Заявки на временное или постоянное вид на жительство, а также на статус долгосрочного резидента ЕС нужно будет подавать только в электронном виде через обновленную систему MOS 2.0. Бумажные документы после установленного срока останутся без рассмотрения.

В Бельгии украинские беженцы должны получить налоговый номер NISS/NN. Он нужен для работы, ведения бизнеса, открытия банковского счета, уплаты налогов и доступа к медицинской помощи.

Реклама

Новости партнеров