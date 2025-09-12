Украинским беженцам будет сложнее получить помощь в Польше: Сейм принял закон

Украинские беженцы в Польше

В пятницу, 12 сентября, польский Сейм принял закон, которым предусмотрено, что выплату социальной помощи получат только те беженцы из Украины, которые трудоустроены в Польше. Исключение составят люди с инвалидностью.

Об этом сообщает РАР.

Согласно закону, право на выплаты так называемой помощи 800+ получат только те иностранцы, заработок которых составит не менее 50% минимальной заработной платы (то есть 2333 злотых брутто).

Польские власти ежемесячно будут проверять, работают ли украинцы, и если окажется, что в каком-то месяце беженец не работал, то выплата будет приостановлена. Дополнительно будут проверять, не выехал ли украинец из Польши.

Также в Польше будет ограничение относительно возможности пользования услугами здравоохранения взрослыми гражданами Украины — в частности лечебную реабилитацию, стоматологическое и медикаментозное лечение.

Закон предусматривает продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года — срок действия соответствующего решения Совета ЕС.

Проект этого закона был разработан после вето президента Кароля Навроцкого, который обосновал свое решение, среди прочего, тем, что помощь 800+ должна быть доступна только для украинцев, работающих в Польше.

В закон не были включены поправки, которые предлагала правоконсервативная партия «ПиС» — ужесточение наказания за незаконное пересечение границы, введение наказания за пропаганду «бандеровской идеологии», увеличение минимального срока непрерывного проживания в Польше, необходимого для признания иностранца гражданином Польши.

Закон был принят незначительным большинством — его поддержали 227 депутатов, 194 были против, а семеро воздержались.

Напомним, после вето Навроцкого правительство подготовило новый законопроект, призванный поощрить беженцев быть полезными для страны, которая предоставляет им убежище.