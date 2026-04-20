Украинским беженцам приготовиться: Польша меняет правила выплат "800+"

Правительство Польши разрабатывает масштабные изменения в программу поддержки семей «800+», которые должны упростить жизнь миллионам получателей. Главная новация — автоматическое возобновление выплат без необходимости ежегодно подавать новое заявление.

В Польше планируют обновить государственную программу поддержки семей «800+». По данным Министерства семьи, труда и социальной политики, изменения могут заработать с 1 июня 2027 года, а сам законопроект должны рассмотреть во втором квартале 2026-го.

Программа «800+» в Польше — какие изменения ожидаются

Главным нововведением в программе «800+» станет автоматическое продление выплат без ежегодной подачи заявлений. Необходимые данные для этого будут брать из системы Управления социального страхования (ZUS).

При этом родителям или опекунам нужно будет обратиться с заявлением только один раз — при первом оформлении пособия на ребенка. В случае изменений в семье предусмотрена возможность обновления информации.

Кроме того, в проекте уточняется перечень лиц, которые могут претендовать на выплаты. В частности, такое право могут получить те, у кого есть постоянная опека над ребенком по решению суда.

Предложенные изменения должны упростить процедуры и уменьшить административную нагрузку как для граждан, так и для государственных структур.

Правительство отмечает, что реформа направлена на повышение эффективности системы и сокращение расходов благодаря цифровизации процессов.

В то же время до внедрения новых правил работает действующий порядок: для непрерывного получения помощи родители должны подавать заявления в определенные сроки, в частности до 30 апреля на следующий расчетный период.

К слову, украинцы в Польше, которые получили PESEL UKR без загранпаспорта, должны обновить данные до 31 августа 2026 года, обратившись в управление гмины с действующим документом. Игнорирование этого требования приведет к потере статуса UKR, права на работу и легального пребывания. Также необходимо актуализировать информацию в случае изменения фамилии или получения нового паспорта, что критично для оформления карты побыта CUKR.