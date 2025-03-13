Украинский автобус попал в серьезную аварию в Молдове: что известно

Серьезное ДТП произошло в четверг, 13 марта, на трассе R-30 в районе Штефан-Водэ, на юге Молдовы недалеко от украинской границы. В результате столкновения с трактором пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся на бок.

Об этом сообщает Puls Media со ссылкой на сообщения полиции Молдовы.

По данным полиции в момент аварии в автобусе было 27 пассажиров. К счастью, обошлось без погибших. Сколько людей получили травмы и в каком они находятся состоянии, в полиции не сообщили.

Также нет официальных подтверждений о маршруте пассажирского автобуса, но судя по фотографиям молдавских правоохранителей с места происшествия, в ДТП попал рейс Одесса-Кишинев.

На момент публикации уже известно, что тесты на алкоголь у обоих водителей оказались отрицательными. Причины ДТП пока не установлены. На месте происшествия работают полицейские и медики.

Напомним, в Житомирской области водитель погиб в двойном ДТП, которое он сам и устроил. Виновник аварии выехал на встречную полосу движения на автодороге Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский.

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