Украинский айтишник в Дубае разбил арендованное авто за более 1 млн долларов

Бизнесмен предполагает, что причиной ДТП была техническая неисправность итальянского авто.

Руководитель IT-компании Traffic Devils Александр Слобоженко в Дубае взял напрокат гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale. Однако поездка оказалась недолгой – украинец на авто попал в аварию.

Об этом украинский айтишник сообщил в своем Instagram.

Также читайте Водитель сгорел в автомобиле: на Прикарпатье произошла масштабная авария

Бизнесмен предполагает, что причиной ДТП явилась техническая неисправность итальянского авто.

На фото видно, что суперкар получил незначительные повреждения, однако фронтальные подушки безопасности сработали, что свидетельствует о высокой скорости движения перед столкновением.

Как рассказывает сам Слобоженко, суперкар взял не просто прокатиться и получить "острые ощущения". Айтишник планировал сравнить авто со своим Lamborghini Huracan и решить, стоит ли его поменять.

Фото: https://www.instagram.com/p/CZXXadQKwHb/

Следует отметить, что разбитый Ferrari является одним из самых быстрых автомобилей за всю историю марки. Его максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Напомним, в городе Березань Киевской области женщины вытолкали автобус, застрявший в сугробах. Совместными усилиями пассажирки спасли транспорт из снежной ловушки.

Читайте также: