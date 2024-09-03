Украинский беженец на байдарке попытался скрыться от британской полиции через Ла-Ман: подробности

Украинский беженец, вероятно, скрывавшийся от британской полиции, попытался пересечь Ла-Манш на байдарке, чтобы добраться до Франции.

Об этом пишет The Telegraph.

Сначала беглеца на каяке заметил один из прохожих на южном побережье Англии, и спасательные шлюпки отправились на его поиски, однако найти его не удалось. Когда беженец достиг середины Ла-Манша, его подобрало исследовательское судно Marshall Art, экипаж которого заметил, как он гребет к их лодке.

На тот момент судно находилось во французских водах, поэтому украинец был доставлен в Кале, где им занялись местные власти.

Газета The Telegraph опубликовала разговор между судном Marshall Art и британской и французской береговой охраной, пытавшихся выяснить ситуацию. Один из членов экипажа Marshall Art связался с береговой охраной в Дувре, чтобы спросить, известно ли им что-нибудь о каякерах в этом районе. Экипаж сообщил, что они заметили каякера примерно в 300–400 метрах от их судна и добавили, что они находятся довольно далеко посреди Ла-Манша, сомневаясь, что тот должен быть там при таких погодных условиях. Береговая охрана в ответ отметила, что им ничего не известно о такой активности, и спросила, есть ли какие-то признаки бедствия.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Закарпатье в реке Тиса уже обнаружили 16 утопающих на участках границы с Румынией и Венгрией. Недавно спасатели достали из воды тело мужчины в гидрокостюме, вероятно, уклоняющегося, пытавшегося незаконно перейти в Румынию.

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