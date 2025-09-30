Украинский боевой дрон обнаружили в Турции: подробности (фото)

Украинский морской дрон Magura, обнаруженный на побережье Турции 30 сентября 2025 года. Источник: kuzeyekspres.com.tr / © Украинский милитарный портал

В ночь на 30 сентября у побережья Турции был обнаружен украинский морской дрон Magura.

Об этом пишет турецкое издание KuzeyEkspres.

Аппарат заметили рыбаки недалеко от города Трабзон. Рыбаки привязали подозрительный объект к своей лодке и отбуксировали его к берегу, после чего сразу же сообщили о находке береговой охраны.

Учитывая потенциальную опасность (вероятность наличия взрывчатки), дрон переправили в порт Йороз. Власти Турции немедленно ограничили доступ гражданского населения к прилегающей территории для обеспечения безопасности.

Турецкие медиа обнародовали фотографии относительно невредимого морского дрона Magura, используемого Украиной для поражения российских военных целей. Следует отметить, что это не первый случай, когда волны Черного моря выносят боевые дроны на турецкое побережье. Подобный инцидент с дроном на базе гидроцикла уже происходил в 2024 году.

