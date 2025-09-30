- Дата публикации
Украинский боевой дрон обнаружили в Турции: подробности (фото)
Дрон Magura обнаружили у берегов Турции: что известно.
В ночь на 30 сентября у побережья Турции был обнаружен украинский морской дрон Magura.
Об этом пишет турецкое издание KuzeyEkspres.
Аппарат заметили рыбаки недалеко от города Трабзон. Рыбаки привязали подозрительный объект к своей лодке и отбуксировали его к берегу, после чего сразу же сообщили о находке береговой охраны.
Учитывая потенциальную опасность (вероятность наличия взрывчатки), дрон переправили в порт Йороз. Власти Турции немедленно ограничили доступ гражданского населения к прилегающей территории для обеспечения безопасности.
Турецкие медиа обнародовали фотографии относительно невредимого морского дрона Magura, используемого Украиной для поражения российских военных целей. Следует отметить, что это не первый случай, когда волны Черного моря выносят боевые дроны на турецкое побережье. Подобный инцидент с дроном на базе гидроцикла уже происходил в 2024 году.
Напомним, в Норвегии пассажирский самолет вынужден был развернуться из-за зафиксированного в зоне полетов дрона. Инцидент произошел вечером 28 сентября на маршруте из Осло в город Бардуфосс на севере страны.
23 сентября правительство Норвегии сообщило о трех случаях нарушения воздушного пространства страны российскими военными самолетами 2025 года.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп упрекнул турецкого лидера Реджепа Эрдогана за то, что Анкара покупает российскую нефть.