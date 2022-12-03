Украинский дипломат назвал идею фикс Путина и большинства россиян

Для российского президента не важно, что о нем говорят на Западе, поскольку у него есть поддержка большинства населения РФ.

Президент России Владимир Путин отвечает интересам, желаниям и мечтам российского общества, потому что им обладает та же навязчивая идея, которая есть у большинства россиян.

Такое мнение высказал министр иностранных дел в 2007-2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, Путину и его приспешникам безразлично, что сказали лидеры стран Запада Байден, Макрон или Шольц, что о них говорят в мире и как они воспринимаются извне.

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“Это другое психологическое пространство. Российская публика живет по другим категориям. Россияне живут категориями, которые в цивилизованную голову не влезают", — подчеркнул Огрызко.

Украинский дипломат отметил, что у Путина есть идея фикс, разделяемая большинством российского населения, — необходимость побед и величия.

“Этим и пользуется Путин. Российское общество желает Путина. Он отвечает интересам, желаниям и мечтам этого общества. Путин такой, каково все российское общество", — добавил Огрызко.

Напомним, российский миллиардер Юрий Ковальчук был одним из сторонников решения президента-диктатора РФ Владимира Путина напасть на Украину. Он развивал мысль о том, что война может показать Западу силу Москвы.

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