Украинский дипломат оценил вероятность присоединения Турции к антироссийским санкциям

Сложная экономическая ситуация в Турции вынуждает президента Эрдогана балансировать между требованиями стран Запада и отношениями с Россией.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский, ранее возглавлявший дипломатический корпус в Турции, считает, что нынешние власти этой страны не решатся резко разорвать отношения с Россией и не будут присоединяться в ближайшее время к санкциям Запада.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

“Находясь послом в Турции и после этого я наблюдал уникальность Эрдогана как политика, умеющего обходить острые углы и создавать такие конфигурации, которые, на первый взгляд, немыслимы. Сегодня он пытается решать очень много задач, частично не совпадающих с нашим видением ситуации”, — отметил украинский дипломат.

В то же время Сергей Корсунский подчеркнул, что Евросоюз остается главным торговым партнером Турции, а США – главной силой НАТО, покидать же Альянс Турция не будет ни при каких обстоятельствах.

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"Санкции — это другой вопрос, экономическая ситуация в Турции очень тяжелая, а там выборы скоро, когда политики всегда решают свои внутренние вопросы", — подчеркнул дипломат.

Он не предвидит ситуации, когда Эрдоган в таких условиях решится резко усугубить ситуацию в стране, введя санкции против России.

Корсунский объясняет это тем, что российские туристы являются существенным источником дохода для турецких курортов, а, кроме того, россияне скупили большое количество недвижимости в этой стране.

Поэтому, по его мнению, Турция до поры до времени будет стараться соблюдать баланс, призывая к переговорам в странных форматах и понимая, что никакого диалога не будет.

Сергей Корсунский не видит такого развития событий, при котором Турция введет санкции против России. Тем западным партнерам, которые будут продавливать этот вопрос, вероятно, будут объяснять, что экономическая ситуация в Турции очень тяжелая, происходит девальвация местной валюты и нужно держать стабильную ситуацию в стране.

Поскольку дестабилизация одной из ведущих стран, вовлеченных в так называемую "украинскую тему", не нужна странам Запада, такое поведение Эрдогана будут терпеть, чтобы не изменить резко существующий баланс сил.

"Будем надеяться, что Турция будет занимать конструктивную позицию — то есть непризнание никаких аннексий и помощь нам с теми же "Байрактарами". Но надо понимать, что, скорее всего, она не разорвет отношения с Россией и не будет вводить санкции”, — резюмировал дипломат.

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