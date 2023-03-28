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Украинский экипаж пытался вывезти из Сербии более 12 тонн нефти: подробности

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Украинский экипаж пытался вывезти из Сербии более 12 тонн нефти: подробности

В Сербии украинцев разоблачили на контрабанде нефти

Теперь они должны заплатить в сербский бюджет десятки тысяч долларов.

В Сербии правоохранители в судне под австрийским флагом и с украинским экипажем пытались незаконно перевезти более 12,6 тысяч литров нефти. Нарушителей разоблачили во время таможенного контроля на пункте пропуска Велико-Градиште.

Нефтью заполнили так называемые балластные баки, которые должны были наполняться водой для поддержания равновесия судна, сообщает пресс-служба Таможенного управления Сербии.

Теперь нарушители должны заплатить в сербский бюджет три миллиона динаров (25,6 тысяч евро). Это сумма стоимости контрабанды и штрафа.

Ранее мы сообщали, что власти Брянской области РФ заявили, что якобы беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", принадлежащей "Транснефти". В ряде населенных пунктов пришлось отключить электроэнергию.

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Дата публикации
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