"Украинский фронт немедленно развалится": Маск сделал циничное заявление о Starlink, в Украине ответили

Илон Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что отключение спутниковой связи Starlink приведет к немедленному развалу украинского фронта и при этом обвинил украинских военных в его использовании для якобы «наступательных атак беспилотниками с целью убийства людей». Украинские специалисты опровергли такое обвинение, указав на то, что использовать именно гражданский Starlink для выполнения военных миссий с помощью беспилотников технически невозможно.

Об этом Маск написал в своей социальной сети X.

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По словам американского миллиардера, использование коммерческого сервиса Starlink для нанесения ударов с помощью беспилотников якобы противоречит условиям его предоставления. Он подчеркнул, что такая практика «никогда не допускалась и не должна допускаться», а также сообщил о блокировке возможности такого использования на прошлой неделе.

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«Военные Украины нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для наступательных атак с помощью беспилотников с целью убийства людей. Эта лазейка была устранена на прошлой неделе», — говорится в посте Илона Маска.

При этом Маск не упомянул об оборонительном характере войны, которую Украина ведет против России, и не провел разграничение между ударами по военным целям противника и атаками на гражданское население.

Он также отметил, что система Starshield, которая отличается от коммерческой системы Starlink, находится под контролем правительства США, поэтому решение о её использовании зависит от американских властей.

Отдельно Маск подчеркнул критическую важность спутниковой связи для украинской армии. По его словам, Starlink остается едва ли не единственной системой связи, которую в настоящее время невозможно эффективно заглушить или вывести из строя. Поэтому, если её отключить, украинская линия фронта «немедленно развалилась бы». Миллиардер назвал это не угрозой, а констатацией факта.

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В то же время Маск признал, что Starlink сыграл решающую роль в первые дни полномасштабного российского вторжения, помогая Украине избежать захвата после того, как другие средства связи были уничтожены или заблокированы российскими войсками.

Он также заявил, что компания SpaceX сделала для защиты Украины больше, чем любая другая частная компания в мире. Однако завершил свой пост резкой критикой тех, кого назвал «лицемерными и злобными разжигателями войны», обвинив их в поддержке бесконечного кровопролития без реалистичных предложений по прекращению конфликта.

Как в Украине отреагировали на обвинения Маска

Обвинения американского миллиардера Илона Маска в том, что украинские военные якобы использовали коммерческую сеть Starlink для «наступательных ударов с помощью дронов», опровергли украинские специалисты по оборонным технологиям. Бывший внештатный советник министра обороны по вопросам беспилотников Сергей Стерненко заявил, что использование гражданской сети Starlink для выполнения миссий беспилотниками было технически невозможно.

По словам Стерненко, для работы спутниковых терминалов в движении их необходимо было вносить в специальные списки и подключать к военной системе Starshield. Именно её, а не коммерческую систему Starlink, могли использовать для миссий беспилотников, которым требовалась спутниковая связь.

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Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескретнов с позывным «Флеш» также подчеркнул, что над территорией Украины для терминалов Starlink действует ограничение скорости перемещения до 70–90 км/ч, а над Россией система не работает. Поэтому, по его словам, использование коммерческой системы Starlink для нанесения ударов украинскими дронами на дальние и средние расстояния физически невозможно.

Ограничения Starlink в Украине — что известно

В ночь на 14 октября работа спутниковой связи Starlinkрезко ухудшилась. Терминалы Starshield из «военного пакета» теряли связь, когда скорость превышала установленный порог. В различных подразделениях это происходило при скорости примерно от 72 до 161 км/ч.

Через несколько дней после сбоя количество ударов ВСУ по российской технике сократилось более чем вдвое.Ограничения повлияли и на работу некоторых дронов-перехватчиков, противодействующих российским реактивным беспилотникам.

В своем обращении в субботу, 24 октября, президент Владимир Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink и Starshieldна той же скорости, что и до введения ограничений.

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