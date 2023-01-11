Украинский и российский омбудсмены во время переговоров в Турции договорились об обмене пленных — Skу News

Западные СМИ сообщают, что омбудсмены Украины и России договорились об обмене 40 пленных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во второй раз за сутки провел встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он проинформировал, что провел встречу с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой, к которой присоединились председатель Большого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафа Шентоп и главный омбудсман Турции Шереф Малкоч.

"В ходе обсуждения с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов. Турция как партнер Украины неоднократно демонстрировала свое активное участие в решении многих проблем, связанных с вооруженной агрессией России. В частности, удачным кейсом было "зерновое соглашение" относительно разблокирование экспорта украинского зерна", — написал чиновник.

Как пишет Skу News, омбудсмены Украины и России договорились об обмене 40 пленных. Официального доказательства этому нет.

В информационном агентстве добавляют, что переговоры продолжались 40 минут. Позже они посетят президентский дворец Турции, где Тайип Эрдоган выступит на конференции с речью.

Ранее Москалькова сообщила в мессенджере Telegram, что они обсуждали оказание гуманитарной помощи гражданам двух стран.

Турция заговорила об условиях "зернового коридора"

Читайте также: