Украинский и российский омбудсмены во время переговоров в Турции договорились об обмене пленных — Skу News

Западные СМИ сообщают, что омбудсмены Украины и России договорились об обмене 40 пленных.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во второй раз за сутки провел встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он проинформировал, что провел встречу с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой, к которой присоединились председатель Большого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафа Шентоп и главный омбудсман Турции Шереф Малкоч.
"В ходе обсуждения с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов. Турция как партнер Украины неоднократно демонстрировала свое активное участие в решении многих проблем, связанных с вооруженной агрессией России. В частности, удачным кейсом было "зерновое соглашение" относительно разблокирование экспорта украинского зерна", — написал чиновник.
Как пишет Skу News, омбудсмены Украины и России договорились об обмене 40 пленных. Официального доказательства этому нет.
В информационном агентстве добавляют, что переговоры продолжались 40 минут. Позже они посетят президентский дворец Турции, где Тайип Эрдоган выступит на конференции с речью.
Ранее Москалькова сообщила в мессенджере Telegram, что они обсуждали оказание гуманитарной помощи гражданам двух стран.
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