Трамп сам не знает, что он будет делать с войной в Украине – украинский историк

Избранный президент США Дональд Трамп до сих пор не имеет четкого плана войны в Украине.

Об этом заявил историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.

"Я бы не стал доверять каким-то словам Трампа, потому что у него есть взаимно противоречивые заявления. Он говорит, что будет ограничивать, будет помогать, будет шантажировать Путина тем, что будет помогать больше Украине. Мы не знаем, что он будет делать. Думаю, он сам не знает", — отметил историк.

Он добавил, что Трамп является популистом, предлагающим простые и быстрые, но часто ошибочные решения.

"Что произойдет, когда он поймет, что это решение неправильное? Что он будет делать? И здесь, я думаю, может появиться для Украины эта возможность, что он решит больше поддерживать Украину. Потому что он — человек, который имеет слишком большое эго. Его эго оскорбят, как Путина, тогда он может сделать совершенно другую позицию", – добавил Грицак.

Профессор заявил, что следует обращать внимание не столько на слова Трампа, сколько на его реальные действия в ближайшие месяцы.

Напомним, аналитик заявил, что избрание Трампа вызывает в Украине пересмотр подхода к переговорам и подготовку к диалогу.

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