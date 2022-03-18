Украинский кризис – не в наших интересах – Си Цзиньпин поговорил с Байденом

Украинский кризис – не в наших интересах – Си Цзиньпин поговорил с Байденом

Такое мнение высказал Си Цзиньпин президенту США Джо Байдену.

Конфликты и противостояния, вроде войны в Украине, никому не нужны, заявил президент Китая Си Цзиньпин главе США Джо Байдену во время видеозвонка сегодня, 18 марта, сообщает CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ.

«Межгосударственные отношения не могут перейти на стадию военного противостояния. Конфликт и противостояние не являются интересами сторон. Мир и безопасность – вот самый дорогой клад международного сообщества», – заявил глава КНР.

Глава КНР добавил, что его страна и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения на правильный путь, и обе стороны также должны взять на себя соответствующую международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Разговор между двумя мировыми лидерами — первая дискуссия через несколько месяцев, сообщили в Белом доме.

Это произошло через несколько дней после того, как в США предположили, что Китай может предоставить России военную и финансовую помощь, которую просили в рамках ее войны с Украиной.

CNN, ссылаясь на данные американской разведки, пока не дает прогнозов относительно намерений КНР.

«Это часть наших постоянных усилий по поддержке открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР», – заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Напомним, ряд мировых СМИ сообщил, что Китай выразил готовность оказать помощь России в войне с Украиной, о которой накануне попросила сама РФ.

В свою очередь посол КНР в Украине заверил, что Китай никогда не нападет на наше государство. После этого в Белом доме сообщили о телефонном разговоре президента США Джо Байден и главе КНР Си Цзиньпином.

Читайте также: