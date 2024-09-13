Украинский легион в Польше: что известно о формировании нового военного подразделения

Радослав Сикорский воздержался от раскрытия конкретных деталей, ссылаясь на обеспокоенность потенциальной угрозой диверсий и саботажа со стороны России.

Во время визита в Киев министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсуждал со своим украинским коллегой Андреем Сибигой вопрос Украинского легиона — военного подразделения, которое будут укомплектовывать гражданами Украины, проживающими за границей.

О перспективах формирования этого подразделения главы внешнеполитических ведомств Украины и Польши рассказали на совместной пресс-конференции.

По словам украинского министра иностранных дел, подготовительные меры по формированию Украинского легиона находятся на этапе финализации. Окончательная реализация этого проекта требует определенных практических шагов Министерства обороны.

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"Поскольку это чувствительный вопрос, то после того, как будут завершены необходимые подготовительные мероприятия, этот проект перейдет в практическую плоскость", — отметил Андрей Сибига.

Глава МИД Польши отметил, что дело по созданию Украинского легиона продвигается.

"Польша поддерживает готовность подготовить украинское подразделение на территории своей страны", — заверил он.

При этом Радослав Сикорский воздержался от раскрытия конкретных деталей, ссылаясь на обеспокоенность потенциальной угрозой диверсий и саботажа со стороны России.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров обратился с призывом ко всем гражданам Украины, находящимся сейчас в Европе, стать добровольцами и присоединиться к рядам Украинского легиона.

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