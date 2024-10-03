"Украинский легион" в Польше начал набор новобранцев: сколько заявок поступило

Процесс рекрутинга происходит через подачу заявок на официальном сайте "Украинского легиона" или через консульства и посольства.

В польском городе Люблине на базе украинского консульства открылся рекрутинговый центр в рамках инициативы "Украинский легион", направленной на привлечение украинцев за рубежом к Силам обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

“За первые дни открытия центра рекрутинга в Люблине поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 – через консульские учреждения. После их обработки персонал рекрутингового центра связывается с кандидатами для проведения предварительной беседы, уточнения данных и определения должностей”, — говорится в сообщении.

Процесс рекрутинга происходит через подачу заявок на официальном сайте "Украинского легиона" или через консульства и посольства.

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Консультации и сопровождение в оформлении предоставляют более полутора десятка сотрудников центра — офицеров ВСУ, командированных из Украины. Время работы центра — с 9.00 до 17.00 ежедневно без обеденного перерыва.

"На базе центра работает военно-врачебная комиссия (ВВК), в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием для проведения обследований и выдачи выводов о пригодности к службе. После оформления подготовка добровольцев будет проходить на полигоне, который развернула польская сторона”, – отметил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

По его словам, Украина обеспечила форму и тыловое обеспечение, а польские партнеры – вооружение и технику.

Кандидатов, имеющих украинские паспорта, приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, во время которого определяется должность, проверяются документы и выдается направление на медицинский осмотр.

Если медкомиссия прошла успешно, доброволец получает дату подписания контракта, обычно через две недели после завершения всех проверок.

“После подписания контракта добровольцы отправляются на полигон для прохождения обучения, которое продлится 35 дней. В дальнейшем военнослужащие могут быть направлены для повышения навыков на одну из европейских баз НАТО еще на несколько месяцев", — добавил Иван Гаврилюк.

Напомним, ранее глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые откликнулись на участие в Украинском легионе в Польше, оказалось крайне мало.

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