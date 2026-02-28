- Дата публикации
Украинский МИД издал жесткое предупреждение относительно поездок в Израиль и Иран
МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от визитов в Израиль и Иран из-за угрозы обстрелов.
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и угрозы ракетных обстрелов и атак, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Израиль.
Об этом сообщает МИД Украины.
Также в дипучреждении напомнили о действующей с конца января рекомендации воздержаться от поездок в Иран и покинуть его территорию.
«Всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении.
Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Израиля, рекомендуется:
следовать указаниям Командования тыла Израиля;
постоянно отслеживать официальные сообщения местных властей и Посольства Украины;
минимизировать передвижение и избегать мест массового скопления людей;
заблаговременно выяснить расположение ближайших укрытий.
В случае чрезвычайной ситуации для украинцев в Иране и Израиле опубликованы следующие контакты:
📞 Горячая линия Посольства Украины в Израиле: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram)
📩 email: consul_il@mfa.gov.ua
📞 Горячая линия Посольства Украины в Иране: +98 9128 436 681 (WhatsApp)
📩 email: emb_ir@mfa.gov.ua
📞 Круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1588
📩 email: cons_or@mfa.gov.ua.
Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Эти удары представляют собой общую операцию Израиля и США.
В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Да, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы.
МИД объяснил, на чьей стороне Украина находится в этом конфликте.