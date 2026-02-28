Украинский МИД издал жесткое предупреждение относительно поездок в Израиль и Иран

Обострение на Ближнем Востоке: обновлены рекомендации украинцам в Израиле и Иране. / © ТСН

Реклама

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и угрозы ракетных обстрелов и атак, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Израиль.

Об этом сообщает МИД Украины.

Также в дипучреждении напомнили о действующей с конца января рекомендации воздержаться от поездок в Иран и покинуть его территорию.

Реклама

«Всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Израиля, рекомендуется:

следовать указаниям Командования тыла Израиля;

постоянно отслеживать официальные сообщения местных властей и Посольства Украины;

минимизировать передвижение и избегать мест массового скопления людей;

заблаговременно выяснить расположение ближайших укрытий.

В случае чрезвычайной ситуации для украинцев в Иране и Израиле опубликованы следующие контакты:

📞 Горячая линия Посольства Украины в Израиле: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram)

Реклама

📩 email: consul_il@mfa.gov.ua

📞 Горячая линия Посольства Украины в Иране: +98 9128 436 681 (WhatsApp)

📩 email: emb_ir@mfa.gov.ua

📞 Круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1588

📩 email: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Эти удары представляют собой общую операцию Израиля и США.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Да, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы.

Реклама

МИД объяснил, на чьей стороне Украина находится в этом конфликте.