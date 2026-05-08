Украинский морской дрон нашли у берегов Греции

Морской дрон / © скриншот с видео

Реклама

В территориальных водах Греции возле южной части острова Лефкада в Ионическом море был обнаружен украинский морской дрон Magura V3.

Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini со ссылкой на заявление официальных лиц.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что беспилотное судно было оснащено детонаторами, но не содержало взрывчатки.

Реклама

Беспилотник Magura V3 обнаружили рыбаки вблизи мыса Дукато в прибрежной пещере, и, как сообщается, его двигатель все еще работал. Судно было оснащено передовыми технологиями, включая антенны и системы связи, что вызвало немедленное беспокойство.

Рыбаки закрепили плавсредство и отбуксировали его в порт Василики, где его передали греческой береговой охране.

Сейчас рассматривается несколько сценариев относительно назначения дрона. Одно из направлений расследования предполагает возможность его использования контрабандистами, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков.

Следователи также не исключают связи с запланированными украинскими атаками, направленными на суда, связанные с «теневым флотом» России, который используется для транспортировки российской нефти в обход западных санкций.

Реклама

В издании напомнили, что в декабре российский танкер «Кэндил» стал мишенью нападения, а в марте российский танкер «Арктик Метагаз» получил значительные повреждения в результате взрыва на юго-востоке Мальты.

Напомним, недавно инцидент с двумя дронами, которые нарушили воздушное пространство Финляндии, стал темой разговора премьер-министра этой страны Петтери Орпо с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава финского правительства отметил недопустимость таких ситуаций.

Новости партнеров