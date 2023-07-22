Украинский паспорт поднялся в международном рейтинге: сколько стран открыто для украинцев

Украина за год поднялась на пять позиций и занимает высшую строчку за 18 лет существования "рейтинга паспортов".

В международном рейтинге паспортов, который составляет консалтинговая компания Henley & Partners, в 2023 году Украина занимает 30-е место. Украинцы могут посещать без визы (или получить ее по прибытии) 146 стран.

Об этом сообщает "Слово и Дело", публикуя инфографику того, как менялось место Украины с 2006 года, когда Henley & Partners начала публиковать Индекс паспортов мира.

В прошлом году, когда началось полномасштабное вторжение РФ, украинский паспорт находился на 35 месте, украинским гражданам было доступно 144 страны мира.

За последние 18 лет, когда существует "рейтинг паспортов", Украина занимает самое высокое место.

В 2006 году украинский паспорт имел только 64 место, без визы можно было поехать в 32 страны.

Как менялось место Украины с 2006 года в Индексе паспортов мира / Фото: Слово і діло

В Индексе 2023 года "самым сильным" оказался паспорт Сингапура — граждане этой страны могут ехать без визы (или получить ее по прибытии) в 192 страны.

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На втором месте – Германия, Италия и Испания (190), на третьей строчке – Австрия, Люксембург, Южная Корея, Финляндия, Франция, Швеция и Япония (189).

Аутсайдеры рейтинга в течение 18 лет неизменны – Иран, Ирак, Афганистан, Палестина, Сомали, ДР Конго, Пакистан и Сирия.

Напомним, по результатам проведенного в Германии исследования, из более миллиона украинских беженцев в этой стране 44% хотели бы остаться здесь как можно дольше.

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