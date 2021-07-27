Украинский политзаключенный перенес микроинсульт в российской колонии

Несмотря на критическое состояние здоровья 58-летнего узника Кремля хотят перевести в ШИЗО.

Украинский политзаключенный, фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Инвер Бекиров, которого незаконно удерживают в колонии российского города Салават, перенес микроинсульт.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам адвоката, Инвер сам обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание. Врачи диагностировали микроинсульт.

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Несмотря на критическое состояние здоровья 58-летнего узника Кремля хотят перевести в штрафной изолятор за надуманные нарушения правил внутреннего распорядка.

"Пребывание в ШИЗО может закончиться для Бекирова самым худшим", — отметила Денисова.

Она предупредила, что действия администрации исправительной колонии является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и рекомендаций ВОЗ и Подкомитета ООН по предотвращению пыток.

Напомним, что Россия безосновательно осудила Инвера Бекирова до 18 лет лишения свободы. Его обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую Кремль считает террористической. Он уже шестой год находится за решеткой.

Вместе с Бекировым в рамках ялтинской группы "Хизб ут-Тахрир" были приговорены: Муслим Алиев — до 19 лет заключения, Эмир-Усеин Куку — до 12 лет, Вадим Сирук — до 12 лет, Арсен Джеппаров — до 7 лет и Рефат Алимов — до 8 лет лишения свободы.

Amnesty International назвала всех фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" узниками совести.

Ранее МИД назвал количество гражданских журналистов, которых оккупанты незаконно бросили в тюрьму в Крыму.

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