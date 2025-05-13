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Украинский теннисист из Донецка получил российское гражданство
Ранее Широкий на официальных сайтах ITF и ATP был отмечен как украинский игрок.
Теннисист Дмитрий Широкий, родом из Донецка, получил российское гражданство.
Об этом пишет " Главком “.
18-летний украинский теннисист занимает 1617 место в рейтинге ATP (официальная система подсчета достижений спортсменов, которая используется Ассоциацией теннисистов-профессионалов и обновляется еженедельно. — ред.)
Ранее Дмитрий Широкий на официальных сайтах ITF и ATP был отмечен как украинский игрок — Dmytro Shirokyi. Однако сейчас напротив его фамилии уже появился белый флаг, что означает представительство России. Также изменился и вариант написания его имени и фамилии — Dmitrii Shirokii.
Что известно о теннисисте
Дмитрий Широкий родом из Донецка. 2016 он побеждал на детском турнире в оккупированном Крыму. Тогда Дмитрий представлял теннисную академию «Виккорт-Крым».
В соцсети Instagram теннисист подписан на страницу так называемой «Федерации тенниса ДНР».
Также в Instagram на странице теннисиста подписана страница «Tipsarevic Tennis Academy». Это теннисная академия в Сербии, которую основал сербский экстеннисист Янко Типсаревич. Также Широкий отмечен на одном из видео из этой академии. Поэтому можно заключить, что он раньше тренировался, а, возможно, и сейчас тренируется в этой академии.
В юниорском рейтинге ITF лучший результат Широкого — 616 место.
Напомним, двукратный призер чемпионатов мира по гребле Александр Калиниченко погиб на фронте.
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