Украинский теннисист из Донецка получил российское гражданство

18-летний украинский теннисист Дмитрий Широкий получил российское гражданство Фото: Главком

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Теннисист Дмитрий Широкий, родом из Донецка, получил российское гражданство.

Об этом пишет " Главком “.

18-летний украинский теннисист занимает 1617 место в рейтинге ATP (официальная система подсчета достижений спортсменов, которая используется Ассоциацией теннисистов-профессионалов и обновляется еженедельно. — ред.)

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Ранее Дмитрий Широкий на официальных сайтах ITF и ATP был отмечен как украинский игрок — Dmytro Shirokyi. Однако сейчас напротив его фамилии уже появился белый флаг, что означает представительство России. Также изменился и вариант написания его имени и фамилии — Dmitrii Shirokii.

Что известно о теннисисте

Дмитрий Широкий родом из Донецка. 2016 он побеждал на детском турнире в оккупированном Крыму. Тогда Дмитрий представлял теннисную академию «Виккорт-Крым».

В соцсети Instagram теннисист подписан на страницу так называемой «Федерации тенниса ДНР».

Также в Instagram на странице теннисиста подписана страница «Tipsarevic Tennis Academy». Это теннисная академия в Сербии, которую основал сербский экстеннисист Янко Типсаревич. Также Широкий отмечен на одном из видео из этой академии. Поэтому можно заключить, что он раньше тренировался, а, возможно, и сейчас тренируется в этой академии.

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В юниорском рейтинге ITF лучший результат Широкого — 616 место.

Напомним, двукратный призер чемпионатов мира по гребле Александр Калиниченко погиб на фронте.

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