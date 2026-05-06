Украинский военный устроил громкий перформанс в павильоне РФ на Венецианской биеннале-2026 (видео)

Юрий Грузинов на Венецианской биеннале. Фото Общественное Культура предоставил Алексей Сай / © Суспільне

Украинский кинооператор и военнослужащий Юрий Грузинов посетил павильон России на Венецианской биеннале-2026 с блокнотом под названием «Список п*дарасов». Акция прошла на фоне протестов активистов Femen и Pussy Riot у здания страны-агрессорки.

О визите военного сообщила культурный менеджер Екатерина Тарабукина на своей странице в Facebook.

Во время осмотра российского павильона Грузинов делал заметки в блокноте, идентичном тому, ранее был замечен в кабинете руководителя Офиса президента Украины.

«Что-то происходит в Российском павильоне на Венецианской биеннале», — написала Тарабукина.

Перформанс вызвал положительную реакцию среди представителей украинской культуры. Событие прокомментировали писательница Татьяна Власова, актриса Ирма Витовская-Ванца, а также режиссеры Олесь Санин и Ирина Цылик.

В то же время, с визитом Грузинова возле российского павильона состоялся совместный протест активисток движения Femen и представителей группы Pussy Riot.

Что известно о Юрии Грузинове

Юрий Грузинов — документалист, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (2018). Он работал над рядом знаковых фильмов о Революции Достоинства и войне, среди которых Winter on Fire, «Первая сотня» и «Сильнее оружия».

В марте 2014 года во время оккупации Крыма оператор попал в плен к пророссийским боевикам, где провел несколько дней. В 2019 году официально получил гражданство Украины. В настоящее время художник находится в рядах Сил обороны Украины.

Венецианский биеннале-2026 — последние новости

Напомним, Европейская комиссия может лишить Венецианский биеннале грантового финансирования из-за решения допустить Россию к участию в 61-й Международной художественной выставке.

Ранее и верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявляла, что возвращение представителей РФ на Венецианский биеннале является неправильным шагом, учитывая, что Кремль продолжает обстреливать объекты всемирного наследия в Украине.

