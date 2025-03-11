Украинский военный в Венеции спас мужчину, истекавшего кровью

Украинский военный в отпуске, увидев раненого мужчину, оказал ему медицинскую помощь и тем самым спас жизнь.

Украинский военный во время отпуска в Венеции спас жизнь человеку: оказал медицинскую помощь истекавшему кровью после ножевого ранения мужчине.

Об этом сообщило Corriere del Veneto.

Как отмечается, в историческом центре Венеции произошла стычка между туристами. По данным журналистов, двое мужчин начали дергать друг друга. Один из них достал нож и начал наносить удары противнику по руке и ноге.

Раненый человек, до того державший противника, отпустил его, прошел несколько метров и упал.

Один из прохожих, увидев раненого, оказал ему медицинскую помощь. Как оказалось позже, это был украинский военный в отпуске.

"Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда "скорой" уже (исток бы кровью)", — написал в соцсети X военный.

Сначала издание сообщило, что помощь оказал неизвестный "российский турист", ссылаясь на слова очевидцев. Но позже внесло уточнение, связавшись с самим спасителем.

По данным журналистов, нападающий быстро пропал без следа. На место прибыли судмедэксперты и полиция. Люди "были шокированы" тем, что на земле осталось много следов крови.

Напомним, в Киеве молодой человек напал на военного и ограбил.

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