Украинский язык появится в школах Вены: что известно
Украинские школьники в Вене смогут учить родной язык как второй иностранный в рамках учебного процесса с сентября 2026 года.
В Вене планируется расширить языковые возможности для украинских школьников. С сентября 2026 года украинский язык могут включить в учебные программы как второй иностранный язык в двух средних школах австрийской столицы.
Об этом посольство Украины в Республике Австрия.
Речь идет о таких учебных заведениях:
BRO (BORG 3) в Landstraßer Hauptstraße 70;
BRW (GRG 15) — Diefenbachgasse 19.
Изучение украинского языка будет предлагаться учащимся старшей школы (Oberstufe), начиная с 5 класса старшей степени, что соответствует 9-му году обучения.
В то же время, реализация этой инициативы зависит от количества желающих: для открытия курсов необходимо собрать достаточное количество заявок. Поэтому родителей и учеников призывают активно выбирать украинский язык при формировании индивидуальных учебных планов.
Введение украинского языка в образовательном пространстве Вены рассматривается как важный шаг для поддержки языкового наследия, культурной самобытности и национальной идентичности украинцев за границей.
