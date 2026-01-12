Украинский язык появится в школах Вены: что известно

Украинский язык могут ввести как второй иностранный в школах Вены

В Вене планируется расширить языковые возможности для украинских школьников. С сентября 2026 года украинский язык могут включить в учебные программы как второй иностранный язык в двух средних школах австрийской столицы.

Об этом посольство Украины в Республике Австрия.

Речь идет о таких учебных заведениях:

BRO (BORG 3) в Landstraßer Hauptstraße 70;

BRW (GRG 15) — Diefenbachgasse 19.

Изучение украинского языка будет предлагаться учащимся старшей школы (Oberstufe), начиная с 5 класса старшей степени, что соответствует 9-му году обучения.

В то же время, реализация этой инициативы зависит от количества желающих: для открытия курсов необходимо собрать достаточное количество заявок. Поэтому родителей и учеников призывают активно выбирать украинский язык при формировании индивидуальных учебных планов.

Введение украинского языка в образовательном пространстве Вены рассматривается как важный шаг для поддержки языкового наследия, культурной самобытности и национальной идентичности украинцев за границей.

Напомним, украинка рассказала о «травмировом опыте» в колледже Великобритании. Девушка была вынуждена покинуть колледж после того, как, по ее словам, на нее оказывали давление, чтобы она изучала русский язык.

Ранее речь шла о том, что Санта-Клаус заговорит по-украински. Письма от маленьких украинцев официально добавлены в почту Лапландии. Теперь украинский язык появится в официальной переписке с волшебником.