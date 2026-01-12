ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Украинский язык появится в школах Вены: что известно

Украинские школьники в Вене смогут учить родной язык как второй иностранный в рамках учебного процесса с сентября 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Украинский язык появится в школах Вены: что известно

Украинский язык могут ввести как второй иностранный в школах Вены

В Вене планируется расширить языковые возможности для украинских школьников. С сентября 2026 года украинский язык могут включить в учебные программы как второй иностранный язык в двух средних школах австрийской столицы.

Об этом посольство Украины в Республике Австрия.

Речь идет о таких учебных заведениях:

  • BRO (BORG 3) в Landstraßer Hauptstraße 70;

  • BRW (GRG 15) — Diefenbachgasse 19.

Изучение украинского языка будет предлагаться учащимся старшей школы (Oberstufe), начиная с 5 класса старшей степени, что соответствует 9-му году обучения.

В то же время, реализация этой инициативы зависит от количества желающих: для открытия курсов необходимо собрать достаточное количество заявок. Поэтому родителей и учеников призывают активно выбирать украинский язык при формировании индивидуальных учебных планов.

Введение украинского языка в образовательном пространстве Вены рассматривается как важный шаг для поддержки языкового наследия, культурной самобытности и национальной идентичности украинцев за границей.

Напомним, украинка рассказала о «травмировом опыте» в колледже Великобритании. Девушка была вынуждена покинуть колледж после того, как, по ее словам, на нее оказывали давление, чтобы она изучала русский язык.

Ранее речь шла о том, что Санта-Клаус заговорит по-украински. Письма от маленьких украинцев официально добавлены в почту Лапландии. Теперь украинский язык появится в официальной переписке с волшебником.

Дата публикации
Количество просмотров
129
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie