Украинский язык стал официальным в Бразилии

Украинская диаспора в Бразилии считается одной из старейших. Украинцы начали прибывать в эту страну еще в конце XIX века.

Украинский язык стал официальным в бразильском муниципалитете Прудентополис.

Об этом информирует Всемирный конгресс украинцев.

Законопроект единогласно поддержали все присутствующие депутаты на заседании

"Муниципалитет Прудентополис уже установил дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда приехала в Бразилию большинство украинских иммигрантов. Новый закон откроет новые возможности для обмена специалистов, обучение молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно", — говорится в сообщении.

Украинская диаспора в Бразилии

Украинская диаспора в Бразилии считается одной из старейших. Украинцы начали прибывать в эту страну еще в конце XIX века. Массовое переселение украинцев начинается с 1895 года. Украинцы Галичины из-за нехватки свободных для сельского хозяйства земель решались на отчаянное путешествие в поисках лучшей жизни.

Однако на практике вместо обещанной земли они получали непролазные джунгли и соседство агрессивно настроенных аборигенов-индейцев, которые нападали на поселения украинских поселенцев и нередко убивали их.

Во вторую (1917-1939) и третью (1947-1951) волны эмиграции в Бразилию уже ехали не экономические эмигранты, а политические беженцы. В 1950-х иммиграция украинцев практически остановилась, а следующее установления политической диктатуры привело к усилению реэмиграции в США и Канаду.

Больше всего украинцев проживает в штате Парана. Муниципалитет Прудентополис называют столицей "Украинской Бразилии", ведь 75% всего населения города — этнические украинцы, правда уже в 4-м и 5-м поколениях.

Википедия

Общую численность украинцев в Бразилии сейчас определить сложно. По разным данным, в этой стране от 350 тыс. до 500 тыс. украинцев и лиц украинского происхождения. В Бразилии действуют украинские школы, церкви, фольклорные группы и танцевальные коллективы.

Украинская церковь в Куритибе, штат Парана / Википедия

Напомним, что Владимир Зеленский пообещал украинцам в США реализовать идею двойного гражданства.

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