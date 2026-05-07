Украинское пиво в ООН испортило вечер Небензи: что произошло на дипломатической дегустации

Небензя / © Associated Press

Реклама

В Нью-Йорке украинские дипломаты провели неформальную «пивную дипломатию» в ООН, представив иностранным коллегам крафтовое пиво из Львова. Один из сортов — с этикеткой, на которой изображен разваливающийся Кремль, — привлек внимание российского постпреда Василия Небензи.

Об этом сообщила супруга постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника Светлана Мельник, пишет «Главком» со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Мероприятие прошло в рамках неформального клуба любителей пива среди постоянных представителей ООН. Украина представила несколько сортов крафтового пива львовской компании "Правда".

Реклама

Особое внимание, по словам Светланы Мельник, привлекло пиво "Сила". На его этикетке изображен красный силуэт Кремля с отваливающимися башнями, а над ним — украинский флаг.

На мероприятие неожиданно пришел и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Как отметила Мельник, он обычно игнорирует подобные неформальные встречи.

По ее словам, российский дипломат подошел к барной стойке, но увидел, что там представлено украинское крафтовое пиво, в частности, бутылки с этикеткой о Кремле.

«Это, наверное, ему немного испортило настроение и аппетит, так что он буквально несколько минут покрутился и как пробка исчез с нашей импрезы», — написала Светлана Мельник.

Реклама

Она назвала событие примером того, как украинская культура, юмор и символика могут работать даже в дипломатической среде.

Новости партнеров