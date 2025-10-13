Украинское судно пошло на дно в Черном море: подробности

Черное море

Реклама

Турецкое судно MURAT ILHAN успешно спасло экипаж затонувшего в Черном море украинского судна EILEEN и доставило моряков в Турцию.

Об этом пишет Мaritime.

Все 10 спасенных членов экипажа — граждане Украины. Их общее состояние удовлетворительное, никаких травм они не получили. Инцидент произошел в воскресенье примерно в 140 морских милях (это около 260 км) к востоку от болгарского города Варна.

Реклама

Турецкое судно доставило моряков в порт Фильос, расположенный в северной турецкой провинции Зонгулдак. Пока причины, по которым 32-летнее судно EILEEN пошло ко дну, неизвестны. Болгарские ВМС подтвердили, что после инцидента направили на место происшествия вертолет, но информации о загрязнении окружающей среды не поступало.

Напомним, Россия создала свою «морскую ПВК» — частную военную компанию, которая называется «Эспаньола».

Если бы деятельность российского танкерного флота удавалось сократить по меньшей мере в два-три раза, то о какой-либо дальнейшей агрессии РФ против Украины можно было бы уже не говорить.