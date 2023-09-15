"Украинское зерно не будет поступать в Польшу": польский министр заявил об обязательном эмбарго

Правительство Польши готово объявить о бессрочном запрете на ввоз из Украины зерна.

В полночь в пятницу, 15 сентября, правительство Польши опубликует собственное решение о запрете на ввоз украинского зерна, если до конца дня такого решения не примет Еврокомиссия.

Об этом в интервью польскому агентству PAP заявил министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

"Если Еврокомиссия до полуночи не продлит эмбарго, то я подпишу распоряжение, которым будет продлено действующее эмбарго", — заверил польский министр.

По его словам, правительство Польши посылает четкий сигнал польским фермерам, что "несмотря на то, какое решение примет Еврокомиссия, эмбарго останется, украинское зерно не будет поступать в Польшу". Вальдемар Буда уточнил, что запрет со стороны Польши будет бессрочным.

Министр считает, что дело зерна не должно негативно повлиять на польско-украинские отношения.

Как известно, в мае 2023 года Еврокомиссия по настоянию Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии и Румынии запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в эти страны.

Действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года, но упомянутые страны хотят продлить запрет на импорт до конца года и расширить его на некоторые другие товары. При этом транзит украинского зерна через эти страны разрешен.

Напомним, 14 сентября парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт зерна из Украины от 15 сентября.

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