Украинского актера жестоко избили в Дублине: среди нападавших были и девушки (фото)

23-летний украинский актер Национального театра имени Леси Украинки попал в больницу, где ему наложили швы на лице.

Украинский актер Александр Греков, выступавший в Театре Abbey (Национальный театр Ирландии) в Дублине, был госпитализирован после жестокого нападения. Злоумышленники разбили ему голову и порезали лицо стеклянной бутылкой.

Об этом сообщает The Irish Mirror.

23-летний актер Национального театра им. Леси Украинки Александр Греков во время гастролей в Дублине с украинской версией известной ирландской пьесы "Перевод стал жертвой преступного нападения.

Александр вышел из Abbey Theatre после нашего последнего спектакля. Остановился покурить у центрального входа. Мимо проходила группа людей. Они пытались сначала вытащить сигарету изо рта нашего актера и забрать пачку. Александр попытался угомонить ребят, а те начали бить его бутылкой. Они разбили ему бутылку об голову… Еще какая-нибудь девушка его кусала", — рассказывает помощница директора по международной деятельности Национального театра им. Леси Украинки Анастасия Павленко.

По словам Анастасии, нападавших было пятеро: двое мужчин и три женщины.

После избиения Грекова срочно доставили в больницу.

"Мы все удивлены, потому что думали, что Дублин хорош, но иногда дерьмо случается, это жизнь. Мы счастливы, что он жив (...) Я увидела кровь и дыру в его голове, что меня просто шокировало! Я волновалась за него «Это был плохой способ завершения гастролей в Ирландии, – добавила Анастасия Павленко.

В настоящее время общее состояние потерпевшего стабильное. Он держится на обезболивающих.

Украинский актер Александр Греков в Дублине был госпитализирован после жестокого нападения. Фото: irishmirror

"У него огромные раны на лице", – добавила Анастасия.

Она сообщила, что нападающим было около 20 лет. Также известно, что они пока не задержаны. По сообщению полиции, расследование продолжается.

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