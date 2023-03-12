Украинского военного в Германии избил охранник гостиницы, которого называют чеченцем

Причиной конфликта якобы стало то, что стало украинец вошел в бар в форме ВСУ.

Приехавший в Германию на реабилитацию украинский военнослужащий получил серьезные повреждения во время конфликта в баре гостиницы в городе Франкфурт-на-Майне. Его обидчиком называют охранника отеля, который является представителем одного из народов Кавказа.

Об этом случае сообщили в группе "Украинцы во Франкфурте-на-Майне" в соцсети Facebook.

В сообщении говорится, что конфликт произошел в отеле Roomers, а злоумышленником был чеченец.

В комментарии "Новинарне" генеральный консул Украины Вадим Костюк подтвердил этот случай, произошедший вечером в пятницу, 10 марта.

Также читайте В Германии горела гостиница для украинских беженцев: полиция подозревает поджог

Он рассказал, что конфликт начался после замечаний со стороны персонала бара по поводу несоответствия одежды украинского военного. Словесная перепалка перешла в драку, когда представитель охраны, который, по словам консула, принадлежит к одному из народов Кавказа, пытался вывести его. Украинский военный попал в госпиталь со сламанной челюстью и сотрясением мозга и нуждается в операции.

Вадим Костюк заверил, что консульство предоставит потерпевшему необходимую юридическую и другую помощь. Полиция зафиксировала этот факт.

По словам генконсула, в Германии для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение. Иностранцам разрешено носить форму во время совместных учений, прохождения стажировок и других случаях, предусмотренных отдельным двусторонним соглашением. Украина такое соглашение не заключала.

Напомним, ранее в Германии россиянка оскорбила беженку из Украины. Сначала она нахамила 2-летнему ребенку, а дальше принялась оскорблять его мать.

Читайте также: