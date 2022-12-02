Украинскому послу в Ватикане нагадили под дверь: подозрение падает на агентов Кремля

Отвратительный акт вандализма в своей резиденции в Риме украинский посол поставил в один ряд с другими агрессивными нападениями на дипломатические представительства в европейских городах.

В Риме в дом посла Украины при Святом Престоле Андрея Юраша пробрались неизвестные, которые обмазали входные двери, лестницы и стены липким веществом, похожим на экскременты.

Как сообщил в пятницу, 2 декабря, украинский посол в своем Facebook, инцидент произошел накануне.

"Это был агрессивный акт варварства, совершенный в том же ряду актов запугивания, которые произошли с почти 10 другими украинскими дипломатическими представительствами в европейских городах", — написал он в соцсети.

Как стало известно ТСН.ua из собственных источников, неизвестные проникли в закрытый двор и пробрались в подъезд дома, где нет консьержа, к дверям квартиры посла, где он проживает вместе с семьей. Полиция и специальные службы работали весь вечер до глубокой ночи. Также на место инцидента прибыли группа экспертов, которые собрали все образцы жидкостей, отпечатки пальцев и т.д.

Больше подробностей в интересах расследования не сообщается.

В комментарии агентства ANSA Андрей Юраш отметил, что пока неизвестно, кто физически совершил этот акт вандализма, но "можно представить, кто его заказал".

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли быть к инциденту причастен Кремль, Юраш заявил: "Я думаю, что да, прямо или косвенно".

Также читайте Посольство Украины в Мадриде снова оцепила полиция: что известно

Показательно в этом контексте то, что инцидент произошел сразу на второй день после того, как "лег" сайт Ватикана и двое суток его "поднимали".

Посол Украины при Святом Престоле известен своей четкой и жесткой позицией по отношению к России, упорным и бескомпромиссным отстаиванием интересов Украины в Ватикане.

Напомним, в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Из-за этого пострадал один из сотрудников дипломатического ведомства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что инцидент со взрывом на территории украинского посольства в Мадриде был не одинок. Еще три украинских дипломатических ведомства получили конверты, пропитанные красной жидкостью.

Позже стало известно, что посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах также были глаза животных.

Читайте также: