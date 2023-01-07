Украинскую станцию в Антарктиде "атакуют" пингвины: приходится рыть защитные рвы (видео)

Шутливое сообщение полярники со станции "Академик Вернадский" опубликовали в соцсети.

Колония пингвинов, поселившаяся возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, стала такой большой, что ученым приходится копать рвы в снегу, чтобы пингвины не могли ее окружить.

Видео с таким сообщением опубликовал сисадмин 27 Украинской антарктической экспедиции Владимир Хомко.

На опубликованных кадрах полярник показывает на большое скопление пингвинов вблизи станции и демонстрирует ров глубиной три метра.

"Конечно, это шутка, и полярники не собираются защищаться от нашествия пингвинов", — уточнили участники экспедиции в сообщении.

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О том, почему они выкопали ров и действительно ли популяция пингвинов возле нашей станции существенно выросла за последние годы, обещают рассказать впоследствии.

"Пока не беспокойтесь: в Антарктиде, самом мирном континенте на планете, все спокойно Чего желаем и всей Украине в эти праздничные дни", — подытожили украинские полярники.

Напомним, ранее по случаю Дня святого Валентина, которого считают покровителем влюбленных, украинские полярники антарктической станции "Академик Вернадский" опубликовали трогательные фотографии пингвинов во время брачного сезона.

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