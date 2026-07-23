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Украинца депортируют из Польши после коллапса в метро: что произошло в Варшаве
38-летний гражданин Украины, бросивший рюкзак на пути метро в Варшаве, решили депортировать. Ему также запретили въезд в Польшу и Шенгенскую зону на 10 лет.
Польша принудительно выдворит 38-летнего гражданина Украины, который повлек за собой остановку движения метро в Варшаве, бросив рюкзак на пути. Мужчине также запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на 10 лет.
Об этом сообщает RMF FM.
По информации издания, соответствующее решение было принято комендантом Пограничной службы Польши.
Что произошло в Варшаве
Инцидент произошел на станции метро Centrum в Варшаве. По данным следствия, мужчина бросил рюкзак на путях, после чего покинул место происшествия.
Из-за подозрительного предмета правоохранители эвакуировали четыре станции метро, а движение поездов на первой линии было существенно ограничено.
На следующий день полиция задержала подозреваемого. Им оказался 38-летний гражданин Украины.
Что решили власти Польши
Следователи установили, что мужчина действовал самостоятельно, а не по чьему-либо указанию. Событие квалифицировали как хулиганский поступок.
После задержания украинец был передан сотрудникам Пограничной службы. В ближайшее время его доставят в пункт пропуска на границе и передадут украинским пограничникам.
Кроме депортации ему запретили въезд в Польшу и всю Шенгенскую зону сроком на 10 лет.
Напомним, ранее уже сообщалось, что из-за инцидента в Польше, а именно — рюкзак на путях движение поездов первой линии варшавского метро M1 пришлось ограничить на участках Каббаты — Политехника и Двожец Гданьский — Млоцины. Для пассажиров был организован заменяемый транспорт.