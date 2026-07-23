Украинца депортируют из Польши после коллапса в метро: что произошло в Варшаве

После инцидента в метро Варшавы украинца решили депортировать / © Unsplash

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Польша принудительно выдворит 38-летнего гражданина Украины, который повлек за собой остановку движения метро в Варшаве, бросив рюкзак на пути. Мужчине также запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на 10 лет.

Об этом сообщает RMF FM.

По информации издания, соответствующее решение было принято комендантом Пограничной службы Польши.

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Что произошло в Варшаве

Инцидент произошел на станции метро Centrum в Варшаве. По данным следствия, мужчина бросил рюкзак на путях, после чего покинул место происшествия.

Из-за подозрительного предмета правоохранители эвакуировали четыре станции метро, а движение поездов на первой линии было существенно ограничено.

На следующий день полиция задержала подозреваемого. Им оказался 38-летний гражданин Украины.

Что решили власти Польши

Следователи установили, что мужчина действовал самостоятельно, а не по чьему-либо указанию. Событие квалифицировали как хулиганский поступок.

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После задержания украинец был передан сотрудникам Пограничной службы. В ближайшее время его доставят в пункт пропуска на границе и передадут украинским пограничникам.

Кроме депортации ему запретили въезд в Польшу и всю Шенгенскую зону сроком на 10 лет.

Напомним, ранее уже сообщалось, что из-за инцидента в Польше, а именно — рюкзак на путях движение поездов первой линии варшавского метро M1 пришлось ограничить на участках Каббаты — Политехника и Двожец Гданьский — Млоцины. Для пассажиров был организован заменяемый транспорт.

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