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Украинца избили до критического состояния: в Польше начался громкий суд
В Польше судят трех человек по делу о жестоком избиении украинца в Радоме. По данным прокуратуры, нападение сопровождалось антиукраинскими лозунгами.
В польском Радоме начался суд над тремя людьми по делу о жестоком избиении 41-летнего гражданина Украины Юрия Л. Среди обвиняемых — бывший боец ММА Алекс Р., которого обвиняют в нападении из-за национальности потерпевшего.
Как сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры Радома Анета Гоздзь, обвинительный акт передали в суд еще в апреле, а рассмотрение дела уже продолжается, пишет ONET.
Инцидент произошел 19 декабря 2025 года. По материалам следствия, перед нападением украинец украл пиво из магазина. Продавцы закрыли его внутри и требовали компенсацию, после чего рассказали о ситуации знакомому. Тот, по версии следствия, собрал друзей и напал на мужчину.
Во время избиения нападающие, по данным прокуратуры, восклицали, что «Польша — для поляков» и украинец должен вернуться в Украину воевать.
Украинец получил тяжелые травмы
Следствие установило, что Алекс Р. избивал потерпевшего руками и ногами, создавая непосредственную угрозу его жизни и здоровью.
В результате нападения Юрий Л. получил тяжелые травмы головы. Через два дня его состояние ухудшилось, после чего мужчину госпитализировали в больницу в Радоме. Там ему сделали операцию, а затем он оставался в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.
Алексу Р. выдвинули обвинения в участии в нападении, совершенном из-за гражданства потерпевшего. По данным прокуратуры, он признал вину. Суд оставил его под стражей во время рассмотрения дела.
Ему грозит от 3 до 20 лет лишения свободы. Других участников нападения правоохранителям установить не удалось.
К ответственности привлекли и продавщицы
По этому же делу обвинения получили две продавщицы – Марта У. и Анна Г.
По версии прокуратуры, они закрыли украинца в магазине и потребовали 1000 злотых за то, чтобы не сообщать полиции о возможных кражах продуктов. В итоге потерпевший заплатил более 500 злотых.
Обе женщины признали вину. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Польше 9 августа прошли массовые акции против насилия, ксенофобии и дискриминации украинцев и представителей других меньшинств. Демонстрации под лозунгом «Не будь безразличным» прошли в 22 городах страны.
Общенациональную кампанию организовал Комитет защиты демократии (KOD). Ее участники выступили против роста количества словесных и физических нападений на людей из-за их происхождения, языка или внешности.