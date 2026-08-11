Украинца избили до критического состояния: в Польше начался громкий суд

Флаг Польши / © Unsplash

Реклама

В польском Радоме начался суд над тремя людьми по делу о жестоком избиении 41-летнего гражданина Украины Юрия Л. Среди обвиняемых — бывший боец ММА Алекс Р., которого обвиняют в нападении из-за национальности потерпевшего.

Как сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры Радома Анета Гоздзь, обвинительный акт передали в суд еще в апреле, а рассмотрение дела уже продолжается, пишет ONET.

Реклама

Инцидент произошел 19 декабря 2025 года. По материалам следствия, перед нападением украинец украл пиво из магазина. Продавцы закрыли его внутри и требовали компенсацию, после чего рассказали о ситуации знакомому. Тот, по версии следствия, собрал друзей и напал на мужчину.

Реклама

Во время избиения нападающие, по данным прокуратуры, восклицали, что «Польша — для поляков» и украинец должен вернуться в Украину воевать.

Украинец получил тяжелые травмы

Следствие установило, что Алекс Р. избивал потерпевшего руками и ногами, создавая непосредственную угрозу его жизни и здоровью.

В результате нападения Юрий Л. получил тяжелые травмы головы. Через два дня его состояние ухудшилось, после чего мужчину госпитализировали в больницу в Радоме. Там ему сделали операцию, а затем он оставался в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Алексу Р. выдвинули обвинения в участии в нападении, совершенном из-за гражданства потерпевшего. По данным прокуратуры, он признал вину. Суд оставил его под стражей во время рассмотрения дела.

Реклама

Ему грозит от 3 до 20 лет лишения свободы. Других участников нападения правоохранителям установить не удалось.

К ответственности привлекли и продавщицы

По этому же делу обвинения получили две продавщицы – Марта У. и Анна Г.

По версии прокуратуры, они закрыли украинца в магазине и потребовали 1000 злотых за то, чтобы не сообщать полиции о возможных кражах продуктов. В итоге потерпевший заплатил более 500 злотых.

Обе женщины признали вину. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Реклама

Напомним, в Польше 9 августа прошли массовые акции против насилия, ксенофобии и дискриминации украинцев и представителей других меньшинств. Демонстрации под лозунгом «Не будь безразличным» прошли в 22 городах страны.

Общенациональную кампанию организовал Комитет защиты демократии (KOD). Ее участники выступили против роста количества словесных и физических нападений на людей из-за их происхождения, языка или внешности.

Новости партнеров