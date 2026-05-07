- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 146
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинца в Польше оштрафовали на более 15 000 злотых и депортируют на родину: что он сделал
В Польше решили депортировать украинца, который накриминалил и совершил многочисленные нарушения закона.
Из Польши в Украину депортируют мужчину, который совершил в соседней стране десятки правонарушений.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Что натворил украинец в Польше
По данным польских правоохранительных органов, украинец совершил многочисленные нарушения законодательства. Всего в отношении него было зафиксировано 21 административное правонарушение и 5 обвинений по Уголовному кодексу. Сумма наложенных штрафов составила 15 300 злотых.
Среди самых серьезных деяний — преступления, связанные с владением наркотическими средствами. В этом деле мужчина был окончательно осужден Районным судом в Закопане. В одном из случаев назначенное наказание в виде штрафа было заменено на 100 дней лишения свободы, которые он отбыл в исправительных учреждениях в Новом Сонче и Перемышле. Следующие производства также касались нарушений закона о противодействии наркомании.
Кроме уголовных дел, украинец неоднократно совершал административные правонарушения. Среди них преобладали, в частности, нарушение общественного порядка, употребление нецензурных слов, предоставление ложных сведений о личности, невыполнение указаний правоохранителей и другие нарушения правил общественного порядка и административных норм.
Недавно его также задержали по подозрению в оскорблении государственного служащего и повреждении имущества.
Как накажут украинца
Службы также установили, что 26-летний мужчина находился на территории Польши нелегально. Его предыдущее заявление о легализации пребывания было отклонено решением воеводы.
«В связи с нарушениями закона, пренебрежительным отношением к действующим нормам и угрозой для общественного порядка, в отношении иностранца было вынесено решение об обязательстве вернуться без возможности добровольного выезда. Это означает принудительную доставку к границе», — говорится в сообщении.
До момента исполнения решения, согласно постановлению Районного суда в Закопане, мужчина будет находиться в охраняемом центре для иностранцев, где будет ждать завершения процедуры возвращения.
Напомним, украинцам в Польше открыли новый путь к легальному проживанию