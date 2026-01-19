Украинца задержали в аэропорту Варшавы: поляки были шокированы тем, кем оказался мужчина

Аэропорт Шопена в Варшаве / © Associated Press

Реклама

В Польше задержали украинца, который имел при себе оборудование для радиоэлектронного глушения. Он находился в аэропорту по меньшей мере больше недели. В течение этого времени, как сообщается, в системах аэропорта возникали сбои.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Что известно о задержании украинца

В первый день 2026 года газета «Rzeczpospolita» сообщила о задержании на Рождество в аэропорту имени Шопена в Варшаве украинца Ильи С., который в течение многих часов сидел в одном из аэропортовых заведений с оборудованием для глушения. Информация, распространявшаяся в СМИ, выглядела как большой успех польских служб. «Аэропорты относятся к критической инфраструктуре, поэтому к делу отнеслись со всей серьезностью», — говорится в статье.

Реклама

Украинец просидел в аэропорту по меньшей мере девять дней.

Как сообщают источники издания, службы впервые установили контакт с украинцем уже 17 декабря. В тот день к мужчине, который находился в общедоступной части аэропорта, подходил патруль Службы охраны аэропорта. Внимание сотрудников привлек тот факт, что этот человек очень долго находился в разных частях аэровокзала.

На вопрос о причине многочасового пребывания в кафе мужчина ответил, что опоздал на самолет в Канаду, а следующий рейс будет только на следующий день. Охранники приняли это объяснение, тем более, что мужчина вызвал доверие своим внешним видом молодого бизнесмена. Он был одет в идеально сшитый костюм, красноречив, прекрасно владел английским языком.

Как впоследствии установили правоохранительные органы, украинец прилетел в Польшу в аэропорт Модлин под Варшавой еще 9 декабря. Свои визиты в аэропорт имени Шопена он, вероятно, начал вскоре после этого.

Реклама

Задержание

Похожая ситуация повторилась 25 декабря. Около полуночи, с первого на второй день праздников, мужчину, одиноко сидящего в кафе, узнал тот же патруль Службы охраны аэропорта, который разговаривал с ним более недели назад. Когда сотрудники спросили его, почему он не вылетел в Канаду, он не смог логично объяснить. Он отказался предъявить действительный авиабилет, а также документ, удостоверяющий личность.

Тогда сотрудники SOL вызвали полицейских из полицейского участка аэропорта «Варшава-Окень». Вскоре после них появились сотрудники пограничной службы, ответственные за безопасность в аэропорту.

Полицейские проверили документы мужчины. Из его паспорта следовало, что это 26-летний гражданин Украины Илья С., который родился в Киеве. Гораздо интереснее было то, что с 2021 года, то есть с периода до полномасштабного вторжения России в Украину, он не был в Украине.

Зато мужчина часто посещал страны Ближнего Востока, которые сотрудничают с Россией — Сирию и Ливан. Илья С. много раз переезжал. Наши другие источники, которые также видели этот паспорт, добавляют, что украинец путешествовал по арабским странам, таким как Объединенные Арабские Эмираты, а также бывал в Канаде, Великобритании и на Кипре. Службы нашли у него польскую, канадскую и уже недействительную британскую визы.

Реклама

Действительно интересно стало, когда полицейские обыскали багаж мужчины.

Полицейские с удивлением обнаружили, что в чемодане было около пяти килограммов каши, лук и портативный чайник для варки. Украинец не смог этого объяснить. Вероятно, это для того, чтобы как можно дольше находиться в аэропорту. Также в сумке были ключи от автомобиля.

Зачем мужчина находился в аэропорту

По данным издания, в аэропорту произошло несколько сбоев, в частности в системе информации о прибытии и вылете, а также в других системах информации о пассажирах.

«Рабочая теория заключается в том, что он, возможно, тестировал определенные возможности. Они рассматривали, может ли такой глушитель повлиять на систему выдачи разрешений аэропорта, позволяя кому-то незамеченным попасть в запретную зону», — говорит нам источник издания.

Реклама

Издание отмечает, что мужчину сначала отказывались задерживать, однако впоследствии все же решили проверить.

Что дальше

Украинец находится под стражей. На данный момент польские правоохранители не комментируют дело и отмечают, что следствие продолжается.

«Наши источники, близкие к следствию, сообщают нам, что дело серьезное. Они отмечают, что украинец часто путешествовал за границу, что требовало денег, но задержанный не может или не хочет объяснить, откуда он их взял», — пишет издание.