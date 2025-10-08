Украинцам будут платить до 10 тыс. евро за возвращение домой: подробности

Беженцы

Правительство Ирландии рассматривает возможность значительно увеличить финансовую помощь беженцам, которые добровольно согласятся вернуться на родину. Семьи смогут получить до 10 000 евро, а такой шаг должен разгрузить перегруженную миграционную систему страны.

Об этом сообщает blik.ua.

Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган сообщил, что правительство активно изучает возможность повышения выплат для мигрантов. Согласно предложению отдельные лица смогут получить до 2500 евро, а семьи, которые примут решение покинуть Ирландию по собственной инициативе, — до 10 000 евро.

Инициативу уже поддержал министр финансов Паскаль Донохью. Он пояснил, что такие меры сделают ирландскую миграционную систему более эффективной. По его словам, принудительное выдворение чрезвычайно сложный, дорогостоящий и длительный процесс.

«Министр О’Каллаган анализирует пути, которые позволят сделать возвращение желающих беженцев более быстрым и менее обременительным», — подчеркнул Донохью.

Он добавил, что Ирландия остается открытой страной, но нуждается в понятных механизмах регулирования миграции. Новая программа, по мнению правительства, позволит объединить гуманитарный подход с реальными возможностями государства.

Это решение рассматривается на фоне активных дискуссий на уровне всего Евросоюза по поводу перегрузки систем приема мигрантов, в частности из-за большого количества украинских беженцев. Схема финансового стимулирования добровольного возвращения на дом является одной из самых распространенных моделей, которые обсуждаются в ЕС для решения этой проблемы.

Напомним, что правительство Литвы решило продлить временную защиту для граждан Украины, которые остаются из-за войны. Теперь он будет действовать до 2027 года. Ранее эта защита действовала до 4 марта 2026-го.