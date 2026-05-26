Украинцам дадут до 2600 евро от Швейцарии: кто имеет шанс получить деньги

Украинцы в четырех областях могут подать заявки на микрогранты до 2600 евро. Помощь будут оказывать предпринимателям и самозанятым гражданам, пострадавшим из-за войны войны или вынужденным переехать.

В мае-июне 2026 г. в Украине действует программа микрогрантов от международной организации Helvetas Swiss Intercooperation при финансовой поддержке Швейцарии. Она направлена на поддержание экономической устойчивости украинцев, ведущих или планирующих начать собственное дело.

Кто может получить помощь

Подать заявку могут предприниматели и самозанятые граждане в четырех регионах Украины:

Харьковской области;

Черкасской области;

Одесской области;

Винницкой области.

Программа ориентирована на физических лиц-предпринимателей и людей, осуществляющих независимую коммерческую деятельность. Помощь могут получить те, кто был вынужден переехать из-за войны или чей бизнес получил повреждения.

Кому предоставят приоритет

Преимущество при отборе будут иметь заявители, которые после начала полномасштабной войны принадлежат к одной из уязвимых категорий. В частности, это:

внутренне перемещенные лица;

ВПЛ, вернувшихся к месту постоянного проживания;

ветераны и ветеранки;

люди с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью;

члены семей погибших военных;

одинокие или многодетные матери и отцы;

граждане старше 60 лет.

Особое внимание организаторы будут уделять молодежи и женщинам, которые уже занимаются бизнесом или только планируют его начать.

Какую сумму можно получить

Максимальный размер гранта составляет до 2 600 евро до налогообложения, что в эквиваленте составляет примерно 139 100 грн.

С этой суммы могут удержать налоги: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. В таком случае фактическая максимальная сумма пособия будет составлять около 107 107 грн.

Один человек может получить только один грант.

На что можно потратить деньги

Грантовые средства разрешено направить на:

закупку оборудования;

приобретение расходных материалов – не более 20% от суммы гранта;

оплату услуг по настройке оборудования или консультационной поддержки.

Как подать заявку

Для участия в программе необходимо заполнить специальную онлайн форму и добавить необходимые документы. Заявки будут приниматься до 12 июня включительно.

Организаторы советуют не откладывать подачу заявки на последний день, поскольку из-за высокой технической нагрузки форма может работать некорректно.

В сообщении также отмечается, что рассмотрение и оценка заявок возможны только при наличии полного пакета документов.

