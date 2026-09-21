Украинцам могут ограничить покупку жилья в Польше: кто выступил с инициативой

Польша / © Unsplash

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В Польше один из лидеров партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак предложил ограничить возможность покупки недвижимости иностранцами, в том числе гражданами Украины. По его мнению, приток иностранного капитала является одним из факторов роста цен на жилье.

Об этом говорится в материале InPoland.

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Босак заявил, что ситуацию на рынке недвижимости невозможно изменить одним решением, однако одним из главных факторов подорожания квартир он считает именно инвестиции из-за границы.

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По словам политика, для имеющих сбережения украинцев Польша стала безопасным местом для вложения средств в недвижимость. Отдельной проблемой он назвал покупку жилья западными инвестиционными фондами.

Босак выступил за ограничение возможности приобретения польской недвижимости как иностранными гражданами, так и зарубежными фондами.

Говоря об украинском капитале, политик также заявил, что, по его мнению, сложно определить происхождение отдельных средств, поступающих из Украины.

"Если мы превратим польский рынок жилья в место для инвестирования избыточного капитала с Востока и Запада, поляки не смогут позволить себе квартиры", - заявил Босак.

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Еще одной причиной высоких цен он назвал политику местных властей, которая, по его словам, ограничивает количество земельных участков, доступных для застройки.

По мнению Босака, сдержать подорожание жилья можно посредством одновременного ограничения иностранных инвестиций, увеличения предложения земли под застройку и контроля миграции.

Ранее сообщалось, что Польша ужесточает защиту пунктов пропуска и пограничной инфраструктуры на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Соответствующее решение приняло польское правительство.

К усилению охраны были привлечены военнослужащие 18-го понтонно-мостового полка. Они уже выполняют задачи защиты инфраструктуры, которую использует польская Пограничная служба.

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