Украинцам могут отменить выплаты на жилье в одной из стран ЕС: когда вступят в силу изменения

Украинцам в Ирландии сократят выплаты на жилье / © ТСН.ua

Власти Ирландии планируют постепенно упразднить выплаты на жилье для украинских беженцев.

Об этом говорится в The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

Ирландия изменяет условия помощи для украинцев

Правительство Ирландии рассматривает возможность отмены выплат на жилье для граждан Украины, прибывших после начала полномасштабного вторжения.

Как сообщает издание, цель таких шагов — поощрить украинцев возвращаться домой после завершения действия временной защиты, которая проходит в марте 2027 года.

Вопросы будут рассматриваться на заседании правительства — сегодня, 3 ноября. Ожидается, что тогда чиновники определят основные направления политики по отношению к украинцам после завершения срока действия директивы ЕС о временной защите.

Что ждет украинцев после завершения временной защиты

На сегодняшний день в Ирландии находится около 120 тысяч украинских беженцев. Правительство страны предупреждает, что без четкой стратегии после 2027 г. может возникнуть перегрузка системы международной защиты.

После завершения временного статуса украинцам планируют упростить возвращение домой, в то же время оставляя возможность легально остаться тем, кто работает и финансово независим.

Для отдельных категорий украинцев, работающих в важных для Ирландии секторах, в частности в строительстве, медицине и социальном уходе, могут ввести специальные визы. В настоящее время таких работников около 4 тысяч человек.

Украинцы, обладающие высокой зарплатой и стабильной занятостью, смогут перейти к полноценному легальному статусу проживания.

Изменения в программе жилищной поддержки

На сегодняшний день государство выплачивает владельцам домов компенсацию за размещение украинских беженцев. Однако правительство уже начало постепенно сокращать эти выплаты:

Раньше помощь составляла 800 евро в месяц, сейчас — 600 евро, а полное прекращение программы запланировано на конец 2026 года.

Более того, согласно обновленным правилам, украинцы смогут проживать в государственном жилье всего 90 дней, о чем сообщает благотворительная организация People in Need.

Ожидается, что со следующего года украинцы начнут получать уведомления о завершении срока проживания во временных домах. Это решение должно стимулировать часть беженцев возвращаться в Украину.

Что будет дальше

Ирландские власти подчеркивают, что стремятся обеспечить «справедливый и законный» переход для украинцев — от временной защиты до постоянного статуса или возвращения домой.

Однако главная цель правительства — уменьшить нагрузку на рынок жилья и систему соцвыплат, оставив поддержку только тем, кто реально интегрировался в ирландское общество.

Напомним, ранее речь шла о том, что правительство Ирландии отмечало возможность значительно увеличить финансовую помощь беженцам, которые добровольно согласятся вернуться домой. Семьи смогут получить до 10 тыс. евро, а такой шаг должен разгрузить перегруженную миграционную систему страны.