Украинцам "светит" штраф 2500 евро: беженка предупредила соотечественников о проблеме в Германии

Штраф / © Unsplash

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Украинка по имени Елена рассказала, чем может обернуться для нее в Германии история с вакцинацией ее среднего сына.

Своей историей женщина с ником @olenazavalishyna_trichologist поделилась в Instagram.

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Украинке грозит штраф в 2500 евро

«Мы украинцы, живущие в Германии, и нам грозит штраф до 2500 евро. И все из-за вакцинации нашего среднего сына», — начала Елена.

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Женщина добавила, что ей 41 год, и она многодетная мама-предприниматель.

«Уже пятый год мы с семьей проживаем в Германии. Наши старшие дети все это время учатся здесь в школе, а старший сын ее уже закончил. И все это время у нас не требовали никаких подтверждений вакцинации. Вот несколько месяцев назад нам пришло официальное письмо с требованием предоставить подтверждение вакцинации от кори нашего среднего сына, иначе нам может грозить штраф до 2500€», — говорит автор видео.

Проблема состоит в том, что карточка прививок парня осталась в Украине, в школе, где он учился до переезда.

«Конечно, мы сразу обратились туда, но нам ответили, что документ могут выдать только лично, если мы приедем и заберем его», — добавила Елена.

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Также школа может выдать информацию, если получит запрос на украинском, что немцы делать не хотят. А Елена находится в декретном отпуске.

Реакция Сети

В комментариях люди поделились своим опытом и дали советы:

«Добрый день. Вы можете обратиться к Hausarzta, и сдать кровь на антитела. И если антитела будут, вам предоставят справку об этом, если же не будет антител, то нужно будет сделать эту вакцину. Я так делала для работы, то для школы тоже должно пройти. Разве что может в Вашей земле все по-другому».

«Прививки должны быть у Вашего педиатра в Украине. В школе обычно хранят дубликаты. Кроме того, они уже возможно оцифрованы и можно найти в личном кабинете Healthy».

«Раздули из мухи слона, сдайте кровь на антитела. В течение нескольких дней максимум будут результаты».

«Я брала выписку у детского врача. Некоторые, слышала, сбрасывают по телефону фото даже. Перевела и подписала рядом перевод и показала здесь врачу, он завел паспорт вакцин, вписав все уже на немецком, но мы это сразу сделали, потому что и в сад и в школу спрашивали».

Поздравляю! Мне медсестра прислала фото карты прививок, и у врача нам сделали новую карточку прививок, где были все перенесены. Фото нам было достаточно. Попробуйте и вы получить фото и обратитесь в Праксис.

За прививку в Украине не школа отвечает. Сам Schulamt подтвердил, что украинскую справку от врача можно перевести на немецкий язык, а ваш врач уже заносит в паспорт прививок.

Напомним, ранее украинка откровенно рассказала о родах в Германии и предупредила о важном нюансе. Из-за технической ошибки немецкого Jobcenter семья украинки после родов неожиданно получила от больницы счет в 12 тысяч евро.

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