Украинцам упростят дорогу в аэропорт Кишинева: о чем идет речь

Аэропорт

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Международный аэропорт Кишинева тестирует новый маршрут для пассажиров, прибывающих в Молдову по железной дороге. Пассажиров пересаживают на бесплатный автобусный трансфер, довозящий их непосредственно до терминала. Так что украинским гражданам, которые пользуются железной дорогой для поездок на поезде и дальше планируют лететь из Кишинева, могут упростить дорогу в аэропорт.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы аэропорта (AIC).

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Пилотный маршрут работает уже около месяца. Каждый день в 10:20 пассажиры могут выйти на станции Ревака, откуда аэропорт организует бесплатный трансфер до терминала.

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По информации аэропорта, поездка на автобусе занимает около пяти минут.

В Кишиневском аэропорту отмечают, что новый маршрут должен сократить путь пассажиров к терминалу и частично снизить автомобильный трафик в зоне аэропорта.

Параллельно администрация аэропорта обустроила дополнительные 11 пергол с сидячими местами, а также установила бесплатные точки доступа к питьевой воде.

В аэропорту подчеркивают, что пока речь идет именно о тестовом проекте. После завершения испытания администрация планирует оценить результаты и оставить решения, которые окажутся полезными для пассажиров.

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«Определение того, где мы можем упростить. Мы это проверяем. Мы измеряем. Мы улучшаем», — отметили в аэропорту.

Напомним, ранее говорилось, что пассажиры международных и ключевых внутренних рейсов «Укрзализныци» теперь могут заказать книгу при покупке билета, чтобы поддержать украинские издательства, пострадавшие от российских обстрелов.

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