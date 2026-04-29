Украинцам в Польше готовят новое удостоверение: кого оно касается

Украинцы в Польше, имеющие статус PESEL UKR, с мая 2026 года смогут подать заявление на новое удостоверение на жительство CUKR. Она дает право легально жить в стране три года, работать без разрешения и вести бизнес, однако подходит не всем.

Об этом рассказывает издание "Суспільне”.

CUKR — это разрешение на временное проживание на специальных условиях для украинцев, ранее пользовавшихся временной защитой в Польше. В документе будет соответствующая отметка: "Раньше пользовался временной защитой".

Получить такое удостоверение смогут граждане Украины и отдельные члены их семей, которые прибыли в Польшу после 23 февраля 2022 года из-за войны и хотят остаться в стране. Также право на CUKR будут иметь дети, рожденные в Польше после этой даты, если их мать прибыла в страну после 23 февраля 2022 и уже получила такое удостоверение.

Польское Управление по делам иностранцев отмечает, что статус UKR действует до 4 марта 2027 года. Этот срок привязан к решению ЕС о временной защите и может быть продлен.

После получения CUKR украинец будет иметь право на полный доступ к рынку труда без дополнительного разрешения, а также сможет вести предпринимательскую деятельность в Польше на условиях, подобных гражданам страны. Вместе с действующим загранпаспортом удостоверение также дает право путешествовать по Шенгенской зоне до 90 дней в пределах каждые 180 дней.

Кроме того, период проживания в Польше на основании CUKR будет засчитываться в срок, необходимый для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Эксперт фонда Украинский дом в Варшаве Александр Пестриков объяснил Общественному, что CUKR не является отдельным путем к гражданству, но может стать одним из этапов легализации пребывания в Польше.

"Это стандартное удостоверение, которое есть у каждого иностранца в Польше. Он фактически подтверждает, что человек имеет право проживать на территории Польши", - отметил он.

По словам эксперта, важно понимать: CUKR – это уже индивидуальное решение конкретного человека. Если временную защиту продолжали сразу для всей группы украинцев, после перехода на CUKR дальнейшая легализация пребывания будет зависеть от самой личности.

Среди преимуществ Пестриков называет и то, что CUKR будет физической пластиковой картой, а не только цифровым документом в приложении. Это может упростить идентификацию, в частности, во время путешествий.

Какие условия нужно выполнить

Чтобы получить удостоверение CUKR, нужно одновременно соответствовать нескольким требованиям. В день подачи заявления человек должен иметь действующий PESEL UKR. Такой же статус должен был действовать и 4 июня 2025 года. Кроме того, на момент выдачи карты воеводой статус UKR также должен оставаться в силе.

Еще одно ключевое условие — непрерывный статус UKR не менее 365 дней. Если хотя бы одно из этих требований не выполнено, в выдаче удостоверения могут отказать.

Пестриков объясняет, что требование о наличии PESEL UKR именно по состоянию на 4 июня 2025 введено для того, чтобы CUKR могли получить украинцы, которые уже некоторое время живут в Польше, а не те, кто приедет специально после объявления новой программы.

"Главная идея заключалась в том, чтобы не было ситуации, когда кто-то узнает, что есть такое удостоверение CUKR, быстро приедет в Польшу, оформит статус UKR и подастся на это удостоверение. Поэтому специально вводится такое условие, чтобы право имели люди, которые по крайней мере год точно здесь живут", - пояснил он.

Для детей, рожденных в Польше после 23 февраля 2022, будут действовать отдельные правила. Ребенок должен иметь действующий PESEL UKR в день подачи заявления и в день выдачи карты, а его мать должна прибыть в Польшу после 23 февраля 2022 и уже иметь CUKR.

Как подать заявление на удостоверение CUKR

Заявление на удостоверение CUKR можно будет подать с 4 мая 2026 года по 4 марта 2027 года. Это будет делаться только в электронной форме через портал MOS. Бронировать дату подачи или стоять в очередях не нужно.

Для подачи заявления нужно создать аккаунт в новой системе MOS, войти через login.gov.pl, заполнить форму, добавить цифровое фото и подтверждение оплаты сборов. Речь идет о 340 злотых гербового сбора за разрешение на временное проживание и 100 злотых за выдачу удостоверения.

Заявление необходимо подписать электронной подписью — через доверенный профиль, квалифицированную электронную подпись или личную подпись. После отправки заявитель сможет получить официальное подтверждение ее принятия.

После выдачи CUKR UKR автоматически изменится на CUKR. При этом человек потеряет часть прав, связанных именно с временной защитой, в частности, право на бесплатное проживание и питание в центрах коллективного размещения. В то же время останется возможность получать выплаты, предусмотренные другими нормативными актами, например, по программе Rodzina 800+.

После получения CUKR человек также обязан сообщать воеводу о каждом изменении места пребывания в течение 15 рабочих дней. Если выехать из Польши более чем на шесть месяцев, то разрешение на временное проживание можно потерять.

Для кого переход на CUKR может быть невыгодным

Эксперты отмечают, что переход на CUKR подходит не всем украинцам. Прежде всего, следует быть осторожными уязвимым категориям — пенсионерам, людям с инвалидностью, жертвам насилия или пыток, а также находящимся в специальных шелтерах и пользующимся отдельными гарантиями как лицо под временной защитой.

"Тот, кто берет карту CUKR, фактически декларирует, что он уже не беженец, а иностранец, проживающий на территории Польши и строящий здесь свою жизнь", - объясняет Пестриков.

По его словам, для таких людей переход на новое удостоверение может означать потерю части помощи или специальных гарантий, связанных именно со статусом временной защиты.

CUKR является одноразовым переходным механизмом. По истечении трехлетнего срока действия автоматического продления не будет. В дальнейшем украинцу придется оформлять легальное пребывание на общих основаниях – через работу, учебу, бизнес или семейные обстоятельства.

Ранее посольство Украины в Польше сообщало, что украинцам, которые планируют оформить карту избитую CUKR, следует проверить свой статус в системе PESEL. Ключевое требование – 365 дней непрерывного статуса UKR.

По официальному разъяснению Управления по делам иностранцев Польши эти 365 дней должны идти подряд, без перерывов. Не удается объединить несколько отдельных периодов со статусом UKR. Если статус изменялся даже на время, отсчет придется начинать заново.

