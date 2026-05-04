Украинцам в Польше открыли новый путь к легальному проживанию: но есть важное условие

Украинцы, имеющие статус PESEL UKR, могут подать заявление на получение трехлетнего вида на жительство в Польше. Речь идет о карте CUKR — документе для тех, кто раньше пользовался временной защитой.

Об этом сообщило Управление по делам иностранцев Польши, передает RMF24.

Подать заявление можно только в электронном виде через портал MOS. После заполнения документов иностранец получит вызов в воеводское управление для получения готового удостоверения.

Кто может получить карту CUKR

Справка CUKR доступна гражданам Украины и членам их семей, соответствующим нескольким условиям.

Для получения документа нужно законно находиться в Польше на основании временной защиты, иметь статус PESEL UKR по состоянию на 4 июня 2025 года, сохранять его на день подачи заявления, а также иметь непрерывный статус UKR не менее 365 дней.

Гербовый сбор за подачу заявления составляет 340 злотых. Еще 100 злотых нужно оплатить выдачу самого вида на жительство.

Что дает трехлетний вид на жительство

После получения карты CUKR нынешний законный статус пребывания украинца в Польше сменяется разрешением на временное проживание сроком на три года.

В Управлении по делам иностранцев объясняют, что дает украинцам полный доступ к рынку труда без необходимости оформлять отдельное разрешение на работу.

«После получения вида на жительство CUKR текущий законный срок пребывания иностранца будет превращен в временное разрешение на проживание сроком на 3 года. Это обеспечит полный доступ к рынку труда без необходимости получения дополнительного разрешения на работу и возможность вести бизнес в Польше на тех же условиях, что и граждане Польши», — говорится в сообщении.

Карта CUKR вместе с действующим проездным документом также позволит путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Кроме того, период пребывания в Польше на основании CUKR будет засчитываться в срок, необходимый для получения разрешения долгосрочного резидента ЕС.

В то же время, после получения CUKR украинец теряет статус UKR и часть связанных с ним льгот. В частности, речь идет о праве на бесплатное проживание и питание в местах коллективного размещения.

С мая 2026 года украинцы в Польше, имеющие PESEL UKR, получили возможность перейти по временной защите на специальный вид CUKR. В документе будет отметка «Раньше пользовался временной защитой».

Вид на жительство касается прежде всего украинцев, которые прибыли в Польшу после 23 февраля 2022 года из-за войны и планируют оставаться в стране. Также на CUKR могут претендовать дети, рожденные в Польше после этой даты, если их мать прибыла после начала полномасштабного вторжения и уже получила такое удостоверение.

